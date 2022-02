„Die wahre Kunst ist es, Poesie einzuhauchen“

Drucken

Hauptbild • Vera Purtscher widmete sich ihrer Affinität für Design, Kunst und Architektur • (c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Messer rechts, Gabel links. So weit, so gut. Doch wer über den Tellerrand blickt, stellt höhere Ansprüche ans Gedeck. So jemand ist die Vorarlberger Designerin Vera Purtscher.

Als Architekturstudentin war sie fasziniert von der klassischen Moderne. Zu finden in historischen Gebäuden und möglichst hohen Räumen. Denn der weite Raum zur Entfaltung imponierte ihr. Vera Purtscher widmete sich ihrer Affinität für Design und verbrachte viel Zeit über Lehrbüchern und in alten, großen Räumen. Dazu zählten auch die eines ihrer Lieblingscafés in Wien, in das sie sich gelegentlich setzte. Und nachdachte: Über ihre Aufstiegschancen als Frau, ihre Karrieremöglichkeiten als Akademikerin – und darüber, warum dieser verflixte Kaffeelöffel so schlecht in der Hand lag. Das war der alles entscheidende Moment.