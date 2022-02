Ziegler/Kiefer verpassen Eiskunstlauf-Kür

Der letzte Olympia-Auftritt für Miriam Ziegler und Severin Kiefer verlief nicht nach Wunsch. China liegt auf Gold-Kurs.

Österreichs Eiskunstlauf-Vertreter im Paarlauf bei den Olympischen Spielen in Peking, Miriam Ziegler und Severin Kiefer, sind am Freitag im Kurzprogramm ausgeschieden. Mit einem Ergebnis von 51,96 Punkten belegte das Duo den letzten Platz unter 18 gestarteten Duos. Für die Kür qualifizierten sich die besten 16 Paare. Es hatte 19 Nennungen bzw. Quotenplätze gegeben, das ungarische Paar Julia Chtchetinina und Mark Magyar lief das Kurzprogramm allerdings nicht.

An die Spitze setzte sich die chinesische Paarung Sui Wenjing und Han Cong (84,41 Punkte) mit dem winzigen Vorsprung von 0,16 Zählern auf die Russen Jewgenia Tarassowa/Wladimir Morosow. Dahinter lauern zwei weitere russische Paare - mit Anastasia Mischina/Aleksander Galliamow die Weltmeister des vergangenen Jahres sowie Aleksandra Bojkowa/Dmitrij Koslowskij.

"Es haben zwei Elemente nicht funktioniert", sagte Kiefer im ORF-Interview. "Es sind ganz kleine Feinheiten, die einen Riesenunterschied machen bei den Punkten." Vor vier Jahren war Kiefer beim Dreifach-Toeloop gestürzt, diesmal erwischte es Ziegler. "Ich vermute, dass uns dieses Jahr einfach die Wettkampfpraxis gefehlt hat, die Routine. Es war erst unser dritter Wettkampf dieses Jahr", sagte Ziegler.

Es war der letzte Olympia-Auftritt der beiden, nach den Weltmeisterschaften Ende März in Montpellier werden sie ihre aktive Karriere beenden. Kiefer war in der Vorbereitung der Saison durch eine Entzündung der Muskelansätze im Hüftbereich gehandicapt, im Jänner hatte sich der Salzburger in Tallinn im Vorfeld der Europameisterschaften bei einem Trainingssprung das Kahnbein gebrochen. Am 14. Jänner war er deshalb an der Hand operiert worden.

(APA)