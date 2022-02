Lage "verschlechtert": Separatisten starten Evakuierungen

Der Donbass wird von neuen Kämpfen erschüttert. Die Separatisten beginnen offenbar mit Evakuierungen nach Russland. Im Westen wird befürchtet, dass Russland und seine Vasallen gerade einen Vorwand für eine Intervention schaffen.

Nachdem Diplomaten von den heftigsten Kämpfen seit dem Jahr 2015 berichteten, haben die Separatisten im Osten der Ukraine Kinder bei einem Waisenhaus versammelt, um mit ihnen die Evakuierungen nach Russland zu beginnen. Das berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax am Freitag. Der russische Präsident Wladimir Putin sprach indes von einer "Verschlechterung der Lage", sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron nannte die Situation "sehr besorgniserregend".

Nach Angaben der Agentur Reuters sollen 700.000 Menschen aus der Region nach Russland evakuiert werden. Zuerst sollten "Frauen, Kinder und ältere Leute" in Sicherheit gebracht werden, sagte der Chef der Donezker Separatisten, Denis Puschilin, in einer am Freitag veröffentlichten Ansprache. "Eine zeitweise Ausreise bewahrt Ihnen und Ihren Verwandten das Leben." Nach Puschilins Angaben steuert die Situation im Donbass auf einen Krieg zu. "Leider ja", sagte Puschilin in einer Sendung des Fernsehsenders "Rossija 24" und beantwortete damit die Frage, ob die Lage im Donbass auf einen ausgewachsenen Krieg zusteuere.

Die Separatisten warfen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor, er wolle "in nächster Zeit" eine Offensive starten. Puschilin sagte, dass die Kampftruppen bereit seien, das "Staatsgebiet" gegen einen Angriff der Ukraine zu verteidigen. "Wir werden siegen", sagte er zum Ende der Videobotschaft.

Ähnlich wie Puschilin äußerte sich kurze Zeit später auch die Führung der zweiten Separatisten-"Republik" Luhansk. Auch von dort sollten Zivilisten evakuiert werden. Wenig später berichteten Augenzeugen davon, dass im Zentrum der Separatistenhauptstadt Donezk lautes Sirenengeheul zu hören war.

Detonation in Donezk

Kurze Zeit später berichtete die Nachrichtenagentur TASS, bei einer Detonation in Donezk habe es sich nach Angaben der örtlichen Behörden um die Explosion eines Autos gehandelt. Der Agentur Interfax zufolge wurde niemand verletzt. Die Agentur RIA Nowosti hatte zuvor gemeldet, der Vorfall habe sich in der Nähe des Regierungsgebäudes der Separatisten ereignet.

In Donezk ist ein Auto explodiert. REUTERS

Putin ordnete laut Agentur Interfax an, in Russland Unterkünfte für Einwohner des ukrainischen Donbass zu bereitzustellen. Dafür solle Katastrophenschutzminister Alexander Tschuprijan unverzüglich in die Region von Rostow am Don reisen.

US-Präsident Joe Biden will sich am Freitag um 22 Uhr zur angespannten Lage im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine äußern. Das teilte das Weiße Haus in Washington mit.

US-Außenminister Antony Blinken betonte, dass die westliche Geschlossenheit gegenüber Russland auch halten werde, wenn die Krise an der Ukraine-Grenze sich lange hinziehe. Man werde den Fokus auch in den nächsten Monaten nicht verlieren, betont Blinken auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Innige Umarmung Puntins mit Lukaschenko

"Im Moment sehen wir eine Verschlechterung der Lage", sagte Putin auf einer Pressekonferenz mit dem verbündeten belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko in Moskau am Freitag. Ähnlich äußerte sich der russische Außenminister Sergej Lawrow. Er sprach von einem alarmierenden und starken Anstieg des Beschusses. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte auf eine Frage nach den Evakuierungen: "Ich weiß nicht, was derzeit dort los ist."

Unter dem Druck westlicher Sanktionen wollen Putin und Lukaschenko ihre Zusammenarbeit weiter ausbauen. "Es ist schwer mit den Sanktionen", sagte der als "letzter Diktator Europas" kritisierte Lukaschenko am Freitag im Kreml. "Aber sie werden uns nicht ersticken können." Gemeinsam würden sie Wege aus der Lage herausfinden.

Putin, der Lukaschenko trotz Corona-Pandemie innig umarmte, verurteilte die Strafmaßnahmen erneut als "illegal" und Verstoß gegen internationales Recht und Russland sind wegen ihrer im Westen umstrittenen Politik und zahlreicher Menschenrechtsverstöße mit Sanktionen der EU und der USA belegt. Angesichts der wachsenden Spannungen mit dem Westen auch um die Ukraine sagte Putin, dass sich Russland und Belarus auf weitere Sanktionen einstellen müssten. "Die Sanktionen werden in jedem Fall eingeführt", sagte der Kremlchef.

Westen warnt vor Provokation

Die Ukraine bestritt den russischen Vorwurf von Angriffen oder Sabotage-Akten. "Wir weisen kategorisch russische Desinformations-Berichte über angebliche Angriffe oder Sabotage zurück", erklärte der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba auf Twitter. Die Ukraine führe weder solche Operationen aus noch plane sie solche. Zuvor hatte Verteidigungsminister Oleksij Resnikow gesagt, er schätze die Wahrscheinlichkeit einer "groß angelegten Eskalation" vonseiten Russlands gegenüber der Ukraine als niedrig ein. Die ukrainischen Geheimdienste würden nämlich "jede Bewegung sehen, die eine potenzielle Bedrohung für die Ukraine darstellten könnte", sagte er am Freitag im Parlament.

Westliche Staaten und die Nato hatten am Donnerstag vor einer russischen Provokation in dem Gebiet gewarnt. Russland könnte auf diese Weise versuchen, einen Vorwand zu schaffen, um einen militärischen Konflikt zu rechtfertigen, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Ähnlich äußerte sich am Freitag bei der Münchner Sicherheitskonferenz auch US-Außenminister Antony Blinken. Alles, was derzeit zu beobachten sei, sei "Teil eines Szenarios, das bereits im Gange ist: nämlich falsche Provokationen zu schaffen, dann auf diese Provokationen reagieren zu müssen und schließlich eine neue Aggression gegen die Ukraine zu begehen". Die US-Regierung warnt seit längerem davor, Moskau könne künstlich einen Vorwand inszenieren, um einen Angriff auf die Ukraine öffentlich zu rechtfertigen

(APA/dpa/Reuters/Red.)