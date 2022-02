Auch Selbstzweifel verhindern weibliche Forschungskarrieren

Wer unter dem Hochstapler-Phänomen leidet, hält sich selbst für unfähig – ungeachtet der objektiven Leistungen, die erbracht werden. Die Bildungspsychologin Marlene Kollmayer untersucht an der Universität Wien, inwiefern das Frauen in der Wissenschaft ausbremst.

„Es gibt genug Leute oben auf der Karriereleiter, die glauben, sie sind die Allertollsten, egal, was sie machen“, befindet Marlene Kollmayer. Sie möchte durch ihre Forschung die Welt ein bisschen besser machen – und zwar, indem sie einen Beitrag dazu leistet, vor allem Frauen zu unterstützen, die zu sehr an sich selbst zweifeln.

Konkret befasst sich die Bildungspsychologin der Universität Wien mit dem Imposter- oder Hochstapler-Phänomen. „Es handelt sich dabei um Personen, die objektiv sehr gute Leistungen erbringen, aber von sich selbst glauben, dass sie nicht so fähig sind wie andere, dass sie nur durch Zufall oder Glück dort sind, wo sie sind“, beschreibt Kollmayer das Phänomen. Sie leben ständig in der Angst, als Betrüger oder Betrügerin entlarvt zu werden, und können Erfolge nicht genießen. „Dadurch geht so viel Potenzial verloren.“