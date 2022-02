Sturm-Stärke

Der heuer besonders stürmische Winter nervt. Vom Baum vor unserem Haus brachen deswegen sogar große Äste ab. Überhaupt windet es in Ostöstereich sehr häufig. Umso mehr erstaunt bisweilen, was den Stürmen über Jahre hinweg trotzt.

Es ist ein ungewöhnlich stürmischer Winter heuer, sagen auch die Meteorologen. Am Donnerstag fauchte Orkan „Ylenia" übers Land, es gab große Schäden, Verkehrsprobleme, sogar Tote in Deutschland und den bekannt windigen Regionen vom Norden Salzburgs bis ins Burgenland. Und es war ein noch böserer Nachfolger angekündigt, der Deutschland noch am gestrigen Freitag treffen würde, ein bisserl was davon dürften wir auch zu spüren bekommen.

Solche Stürme wehten vor unserem Haus schon Altpapiertonnen und Motorräder um und brachen von dem riesigen Spitzahorn vor dem Fenster meines Arbeitszimmers große Äste ab. Und doch ist da eine Seltsamkeit: Im März 2020, als aus China der Coronasturm über die Welt blies, schossen gerade die Triebe aus ihm, zu Myriaden, zart und hellgrün, falteten sich büschelweise auf, da sah ich, dass Nebelkrähen darin ein Nest bauten, auf Höhe des dritten Stocks, etwa sechs bis acht Meter von meinem Fenster entfernt. Genial, wie sie's aus Zweigen flochten, eine Art großer Korb, der irgendwie in einer Astgabel steckt, die relativ exponiert ist und just gen Westen zeigt, also in jene Richtung, woher der Wind hier meistens weht.

Das Nest in der Bauphase, März/April 2020. Greber

Nun, das Nest ist mittlerweile längst leer, aber es ist immer noch da in der Astgabel. Trotz aller Winde, Stürme, Orkane, die den Baum zerzaust haben. Es ist ein tolles Bild: von Widerstand, Unbeugsamkeit, Zähigkeit, Trotz. Es scheint fast, als wurde das Nest durch die Stürme noch stärker. Schön, wenn das auch Menschen so geht. (wg)

Reaktionen an: wolfgang.greber@diepresse.com