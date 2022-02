„Stallerhof“: Wozzecks Schwester

(c) photo © Armin Bardel • mail@arminbardel.at • www.arminbardel.at

Gerd Kührs Kroetz-Vertonung entfacht auch dann ihre emotionale Kraft, wenn die Regie sich nicht recht entscheiden kann zwischen Realismus und Abstraktion.

Sechs Vaterunser, zwei Avemaria: Das ist die Buße, die der Pfarrer der jungen Beppi auferlegt hat. „Zruckbliebn“ ist sie, sagen ihre Eltern am Stallerhof, ein nutzloses Kind, eine Schand'. Gebeichtet hat Beppi, dass sie vom älteren Knecht Sepp wiederholt zum Sex genötigt wurde: Tut ein bisserl weh, aber ist eh gleich vorbei. Doch Beppi ist fleißig, zehn Vaterunser und drei Avemaria hat sie gebetet. Sonst hat er nix gesagt, der Pfarrer. Beppi wird schwanger . . .

In den 1970er-Jahren erregte der Dramatiker Franz Xaver Kroetz Aufmerksamkeit mit sozialkritischen Stücken in bairischem Dialekt über Ausgegrenzte aller Spielarten mit ihrer dumpfen, verkümmerten Sprache und manchmal explosiven Aggression, über ihre Hoffnungslosigkeit in hierarchischen Strukturen, die die Kirche mitzementiert. Die Schonungslosigkeit und Drastik der Kroetz'schen Dramen hat seinerzeit zu Skandalerfolgen und Auszeichnungen geführt, aber auch zu Eklats abseits des Theaters: 1973 wurde die Tiroler Lehrerin Agnes Larcher fristlos entlassen, weil sie „Stallerhof“ im Unterricht behandeln wollte.