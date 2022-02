Das Gehirn als Ausstellungsobjekt

The Artist and Société, Berlin

Eine Ausstellung zum menschlichen Gehirn führt durch Kulturgeschichte und Forschung. Eine bildgewaltige Reise durch ein geschichtenreiches Wechselspiel zwischen Fakten und Fantasie.

Die Wirklichkeit, wie wir sie kennen, ist kein Fakt, sondern unsere ureigene Schöpfung. Auf der Grundlage neuronaler Prozesse ist sie das Resultat eines vernetzten Interpretationsprozesses. Das Gehirn liefert dafür die Muster. Aber was ist das, unser Gehirn? Seit Jahrtausenden rätseln die Menschen darüber, Aristoteles etwa erklärte diese Masse zur Kühlanlage für unser Herz. Heute wissen wir, dass hier dank der 86 Milliarden Nervenzellen unser Denken, Handeln und Fühlen gesteuert wird. Eine Ausstellung in der Bundeskunsthalle Bonn (bis 26. Juni) unternimmt eine bildgewaltige Reise.

So „vielstimmig wie möglich“, beschreibt es Direktorin Eva Kraus, werden wir mit rund 300 Werken von der Antike bis heute durch Kulturgeschichte und Forschung geführt. Fünf große Fragen helfen dabei: Wie sieht die Anatomie des Hirns aus? Welche Prozesse finden statt? Gehören Körper und Geist zusammen? Wie kommt die Welt in meinen Kopf? Soll ich mein Gehirn optimieren? Die Antworten darauf füllen ganze Bibliotheken – kann das in eine Kunstausstellung passen?