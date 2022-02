Esther Kinsky: Was vor dem Erdbeben kam

In ihrem neuen Roman „Rombo“ widmet sich Esther Kinsky den Menschen, den Tieren und der Landschaft im Friaul, die 1976 von zwei gewaltigen Erdbeben heimgesucht wurden. Erinnerungen an eine Katastrophe.

Was geschieht mit den Menschen, wenn sich ihr Leben von heute auf morgen radikal ändert? Was, wenn Mächte zu wirken beginnen, denen man nichts entgegenzusetzen hat? Was, wenn die Urkräfte von Vulkanausbrüchen, Überschwemmungen oder Lawinenabgängen ihre Zerstörungsarbeit gnadenlos verrichten?

Die zuerst als Übersetzerin bekannt gewordene Schriftstellerin Esther Kinsky greift solche Fragen auf, wenn sie in ihrem neuen Roman ins Jahr 1976 zurückgeht, in den Norden Italiens. Zwei gewaltige Erdbeben im Mai und September waren es, die das Friaul, eine seit jeher von Erdstößen bedrohte Region, damals heimsuchten. Fast tausend Menschen kamen dabei um, zahllose verloren ihr Zuhause. Esther Kinsky nähert sich diesen Ereignissen auf skrupulöse Weise. Unterteilt in sieben Kapiteln lässt sie die Bewohner eines der betroffenen Dörfer in jeweils kurzen Sequenzen zu Wort kommen, sammelt sie Erinnerungen an diesen (Früh-)Sommer 1976 und zeigt so unaufdringlich wie einprägsam, wie unterschiedlich Menschen mit Lebenszäsuren umgehen.

Schon in ihren preisgekrönten Romanen „Am Fluss“ (2014) und „Hain“ (2018) bewies Kinsky Meisterschaft darin, Natur nicht als Objekt zu beschreiben, sondern in einen unauflöslichen Zusammenhang mit denjenigen zu stellen, die sie bewohnen, bearbeiten und verwüsten. Dafür hat man den Arbeiten der Autorin das inzwischen sehr großzügig verteilte Etikett „nature writing“ aufgeklebt – ein Kurzschluss, denn Kinsky verfügt über eine ganz eigene, unvergleichliche Weise des Erzählens, um die Symbiose von Mensch und Natur einzufangen.