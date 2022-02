Der Antiheld als intelligenter Trottel

Das Internet ist für Paul, Vladimir Vertlibs Protagonisten, kein Ausweg aus der Tragik – es hält nur noch mehr Fallstricke bereit.

Die Anonymität des Internets bietet eine neue, verlockende Freiheit. Wo sonst kann man jemandem so richtig die Meinung geigen oder angestautem Ärger Luft machen als hier, versteckt hinter einer falschen Identität? Es ist so einfach geworden, andere niederzumachen und schlimme Gewaltfantasien auszuleben, und meistens müssen die „Trolle“ mit keinen Konsequenzen rechnen.

Auch Paul Sarianidis, der Hauptprotagonist in Vladimir Vertlibs neuem Roman „Zebra im Krieg“ steigt einige Stufen hinab in die Abgründe seiner Seele, wenn er den Laptop aufklappt und auf die Tastatur einhämmert. Eigentlich ist er ein liebevoller Vater, umgänglicher Ehemann und ein netter Nachbar, aber sobald er im Internet unterwegs ist, mutiert er zum Hassprediger. Seit er seinen Job als Flugzeugingenieur verloren hat, treibt Paul sein Unwesen als Troll, und auch wenn er sich jeden Tag schwört, damit aufzuhören, ist die Sucht einfach stärker. Anfangs versucht er noch, seine Meinung mit richtigen Argumenten zu untermauern. Doch er wird lächerlich gemacht und für dumm erklärt. Wie früher in der Schule, wo er gequält und geschlagen wurde. „Warum ich?, fragte er sich damals immer wieder. Nichts an ihm war auffallend oder außergewöhnlich.“ Paul lebt mit Ehefrau, Tochter und der alten Mutter in einer osteuropäischen Stadt, die einst das Flair Odessas und das kulturelle Niveau Wiens in sich vereinte und nun heruntergewirtschaftet ist. Es herrscht Bürgerkrieg, und gerade wurde die Stadt von den Rebellen „befreit“. Das wird zu einem Problem für Paul, denn das Internet vergisst nichts, heißt es. Wer weiß, ob das stimmt.