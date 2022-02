Streiten wir mit Hannah

Mit Hannah Arendt über sie hinaus und gegen sie anzudenken: Diesen Versuch unternimmt Juliane Rebentisch im „Streit um Pluralität“. Er gerät einseitig. Aber wer könnte die Anregungen Arendts auch je voll ausschöpfen?

In die Schreibmaschine war ein Blatt eingespannt, nur der Titel war schon getippt: „Das Urteilen“. Hannah Arendt starb, bevor sie den dritten, letzten Teil vom „Leben des Geistes“ beginnen konnte. Eine grimmige Ironie: In der langen Ahnengalerie der Philosophen (zu denen sie zu Unrecht nicht gezählt werden wollte) gibt es kaum jemanden, dessen Urteil heute so viele so interessieren würde wie ihres.

Was hätte sie zu Corona-Maßnahmen gesagt, zur Identitätspolitik, zur Kommunikation im Netz? Arendt ist eine chronisch aktuelle Kultfigur, fast ein halbes Jahrhundert nach ihrem Tod. Als charismatische Frau, die in Tonaufnahmen so überzeugend wirkt, dass man gar nicht merkt, wie schräg manche ihre Thesen sind. Als Intellektuelle, deren Denken sich konkret an das knüpft, was sie, die aus Deutschland vertriebene Jüdin, erlebt und erlitten hat.

Vor allem aber als politische Theoretikerin, die sich jeder Zuordnung entzieht: keine Linke, keine Rechte, keine Liberale. Nicht einmal als Feministin geht sie durch, obwohl sie sich so exemplarisch in einer Männerdomäne durchgesetzt hat. Das schürt Neugier, lässt das Fehlen ihrer Urteile schmerzhaft empfinden. Sie machte es niemandem recht, hielt alle auf Distanz – und hält posthum gerade dadurch alle umarmt.