Karl-Markus Gauß: Sätze ohne Krawatte, aber gut gekleidet

Karl-Markus Gauß widmet sich in seinem Journal „Die Jahreszeiten der Ewigkeit“ Erscheinungen der Gegenwart. Eine stilistische Schatzkiste.

Das literarische Journal, die noble Schwester des schnöden Tagebuchs, transformiert das Leben des oder der Schreibenden in einen Text. Bemerkenswert wird das Ergebnis weniger dann, wenn viel zu berichten oder zu beklagen ist, sondern dann, wenn das Berichtete Gedanken auslöst, die man sonst nirgends findet. Als literarisch kann das Ergebnis aber nur gelten, wenn das Gedachte in einer einzigartigen sprachlichen Form erscheint, die den Prozess des Denkens selbst abbildet, ja: mit ihm identisch ist und deshalb nicht von ihm ablenkt. Stil ist in diesem Sinne „exakte Herausarbeitung eines Gedankens“, wie Robert Musil es formuliert hat – wobei er hinzufügte, er wolle den Gedanken „in der schönsten Form“ fassen, die ihm erreichbar sei.

Auf Ähnliches zielt Karl-Markus Gauß in seinen viel gerühmten Journalen, die die Grenze zwischen Diarium und philosophischem Essay dialektisch aufheben. Schon im ersten Journalbuch hat Gauß intensiv über „Das Tagebuch als Lebensform“ nachgedacht: „Die besondere Qualität“ der besten Exemplare des Genres liege darin, „dass sie zwischen den verschiedenen Sphären, von denen sie handeln, keine Brücken errichten müssen, dass sie Privates und Öffentliches, subjektive Notizen und objektive Berichte aneinanderfügen, ohne sie zwingend miteinander zu verbinden“. Das nur prima vista Unverbundene entfaltet gleichwohl ein dichtes Netz von gedanklichen Bezügen, sprachlichen Referenzen und Spiegelungen – und das in einer höchst persönlichen, unnachahmlichen Weise, die Buffon in die berühmte Formel gekleidet hat: „Le style est l'homme même.“