Brand auf Fähre unter Kontrolle - Suche nach Vermissten erfolglos

Zwölf Menschen werden nach dem Brand auf der „Euroferry Olympia“ nach wie vor vermisst. Zwei Lkw-Fahrer wurden per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Der Brand an Bord der italienischen Autofähre "Euroferry Olympia", die führerlos nördlich der griechischen Insel Korfu und wenige Seemeilen vor der albanischen Küste dahin trieb, ist unter Kontrolle. Dies berichtete die Reederei Grimaldi, Betreiberin des Schiffes, am Samstag. Gerettet wurden ein bulgarischer und ein afghanischer Lkw-Fahrer, die sich in der Garage des Schiffes mit Dutzenden Fahrzeugen aufhielten.

Die beiden Männer wurden per Hubschrauber evakuiert und umgehend zur Untersuchung ins Krankenhaus von Korfu gebracht. Der 65-jährige Bulgare habe wegen Rauchgasvergiftung behandelt werden müssen, berichteten italienische Medien. Der 25-jährige Afghane sei wohlauf.

Die Unternehmensleitung der Grimaldi dankte "allen an den Rettungsmaßnahmen beteiligten italienischen und griechischen Behörden, insbesondere der italienischen Finanzpolizei und der griechischen Küstenwache, für ihr schnelles Eingreifen". Die italienischen Gewerkschaften baten die Reedereien um ein Treffen, um das Thema Sicherheit an Bord von Fähren zu diskutieren.

Freitagmorgen war auf der Fähre ein Feuer ausgebrochen. Umgehend ordnete der Kapitän die Evakuierung an. Die italienische Küstenwache und griechische Behörden arbeiteten zusammen. Zu Beginn hieß es, dass alle Passagiere unverletzt gerettet werden konnten. Erst später wurde bekannt, dass bis Freitagabend 280 Menschen in Sicherheit gebracht wurden. Zwölf Menschen werden laut der Küstenwache vermisst. Dabei handelt es sich um Bulgaren, Griechen und um einen Türken, berichtete Grimaldi.

Von den Vermissten fehlt jede Spur

Die Suche nach Vermissten auf der seit Freitag

brennenden italienischen Autofähre "Euroferry Olympia" in der

südlichen Adria hat am Samstag angedauert. Von den zwölf Menschen,

die auf der offiziellen Liste der vermissten Passagiere sind, fehlte

jede Spur, berichtete der staatliche griechische Rundfunk. Nach noch nicht offiziell bestätigten Informationen stammen

sieben Vermisste aus Bulgarien, drei aus Griechenland und jeweils

ein Mensch aus der Türkei und aus Litauen. Bei den Vermissten

handelt es sich um Lkw-Fahrer, die die Nacht auf Freitag, als der

Brand ausbrach, in ihren Fahrzeugen auf den Garagendecks verbracht

hatten.

Die Rettungsaktion werde nach wie vor durch die extrem hohen

Temperaturen auf den Decks der Fähre erschwert, wenn nicht unmöglich

gemacht, berichteten Reporter vor Ort.

Die Staatsanwaltschaft der Insel Korfu leitete am Samstag eine

Untersuchung ein. Der Kapitän und Offiziere der Besatzung der Fähre

befinden sich auf der Insel und sollen befragt werden, berichtete

der staatliche Rundfunk. Festnahmen gab es zunächst nicht.

(APA/DPA)