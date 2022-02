Die Lage in Donezk spitzt sich immer mehr zu. In Luhansk kam es zu zwei Gasexplosionen. Der Chef der pro-russischen Rebellen ruft zur „Generalmobilmachung“ auf und Putin lässt in der Nähe zur Ukraine seine Raketenwaffen testen.

Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht keine Entspannung im Ukraine-Konflikt: "In Europa droht wieder ein Krieg. Und das Risiko ist alles andere als gebannt", sagte er auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Hinter diese Entwicklung fielen in der öffentlichen Debatte globale Herausforderungen wie die Corona-Pandemie und der Kampf gegen den Klimawandel zurück. Deutlichere Worte findet US-Vizepräsidentin Kamala Harris und droht Russland mit "nie dagewesenen" Sanktionen im Falle eines Angriffes auf die Ukraine. Dazu zählten auch finanzielle Sanktionen. Zudem würden die östlichen Nato-Partner militärisch unterstützt, sagt Harris auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Ähnliches droht Russland auch von britischer Seite.

Es könne nicht hingenommen werden, dass Europa von Russland erpresst werde, sagte Johnson, der ebenfalls an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnimmt. Sollte sich Russland dennoch für einen Einmarsch entscheiden, werde dies "als Echo in Taiwan widerhallen“, so der Premierminister. Hintergrund sind Sorgen, dass China militärisch gegen Taiwan vorgehen könnte, das Peking als Teil des Landes ansieht. Asiatische Verbündete hätten ihm versichert, dass das wirtschaftliche und politische Nachbeben auch in Asien zu spüren sein werde, fügt er hinzu. Das Risiko sei ein entstehender Eindruck, dass sich Aggression lohnen könnte. "Deshalb sollten wir die Bedeutung des Moments nicht unterschätzen." Man wisse nicht, was Russland tun werde. "Aber es sieht nicht gut aus", sagt Johnson. "Wir reagieren nicht auf Provokationen und streben die Schaffung von Frieden ausschließlich durch Diplomatie an", schreibt hingegen der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Instagram.

Inmitten dieser Spannungen beginnt Russland mit seinen angekündigten jährlichen Waffentests, die zum Ziel haben, die Zuverlässigkeit der strategischen Nuklearwaffen zu prüfen. Indes prüfen russische Behörden Medienberichte, denen zufolge eine ukrainische Granate auf der russischen Seite der Grenze explodiert sein soll. Die Nachrichtenagenturen RIA und Tass hatten unter Berufung auf einen Insider über den Vorfall berichtet, der sich etwa einen Kilometer von der Grenze entfernt im Gebiet von Rostow ereignet habe.

Der Chef der pro-russischen Rebellen der selbst ernannten "Volksrepublik" Donezk in der Ostukraine hat zur "Generalmobilmachung" aufgerufen. "Heute habe ich ein Dekret über die Generalmobilmachung unterzeichnet", sagte Denis Puschilin in einer am Samstag veröffentlichten Videobotschaft. Er rief die Bürger, die Reservisten seien, auf, "in die Einschreibebüros des Militärs zu kommen".

„Dramatische Zunahme“ der Angriffe

Zuvor hatten die pro-russischen Rebellen die Zivilisten in Donezk bereits aufgefordert, sich "in Sicherheit" zu bringen. Im Zuge der massiven Spannungen zwischen Russland und der Ukraine hat es nach Angaben der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) vom Samstag zuletzt eine "dramatische Zunahme" der Angriffe entlang der Frontlinie in der Ostukraine gegeben.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg wirft Russland ein Täuschungsmanöver vor. "Es sieht so aus, als würde Russland alles dafür tun, um einen Vorwand für eine Invasion zu erzeugen", sagt Stoltenberg. Man sei transparent über die Taktik gewesen, weil man hoffe, dadurch Russland eine Invasion in die Ukraine zu erschweren.

>>> Wie Wladimir Putin die Ukraine-Krise anheizt [premium] Inmitten der Spannungen mit der Nato halten Moskaus Atomstreitkräfte eine Übung mit Raketen ab. Die prorussischen Separatisten rufen Zivilisten zur Flucht auf.

Der blutige Konflikt in dem Gebiet im Osten der Ukraine in Nachbarschaft zu Russland dauert seit dem Frühjahr 2014 an. Nach UNO-Schätzungen starben bisher mehr als 14.000 Menschen, die meisten davon auf dem von Separatisten kontrollierten Gebiet. Ein Friedensplan von 2015 unter deutsch-französischer Vermittlung wird nicht umgesetzt.

Evakuierungen und Gasexplosionen in Luhansk

Im Separatistengebiet Luhansk meldeten die Behörden zwei Gasexplosionen in der Nacht auf Samstag. Ein Feuer an einer Gasleitung sei nach kurzer Zeit gelöscht worden, teilte das Unternehmen Luganskgas mit und veröffentlichte dazu mehrere Videos. Auch an der zweiten Stelle liefen die Löscharbeiten und die Suche nach der Ursache, hieß es. Dutzende Haushalte waren demnach von der Gasversorgung abgeschnitten.

Unterdessen liefen die Evakuierungen der Städte und Dörfer in den Regionen Luhansk und Donezk weiter. Nach Angaben der Donezker Separatisten von Samstag früh wurden bereits mehr als 6000 Menschen in Sicherheit gebracht, darunter 2400 Kinder. Tausende Menschen kamen bereits in der südrussischen Region Rostow an, wo Unterkünfte bereit standen. Die Separatistenführungen hatten zur Flucht aufgerufen und den Appell mit einem drohenden Angriff durch ukrainische Regierungstruppen begründet. Das ukrainische Militär hatte betont, keine Offensive gegen die Region zu planen.

Aus dem Gebiet Donezk sollten insgesamt 700.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden, wie die Behörden mitteilten. Der russische Präsident Wladimir Putin wies die Regierung in Moskau an, den Flüchtlingen zu helfen. Unter anderem sollten pro Person 10.000 Rubel (rund 116 Euro) ausgezahlt werden.

(APA/DPA)