Fehlschüsse der Skijäger nach Planungsfehler

Erstmals seit Turin 2006 blieben Österreichs Biathleten ohne Olympiamedaille, die Trainerfrage drängt sich nach Fehlern in der Vorbereitung auf. Der sportliche Leiter Franz Berger sagt Entlarvendes: „Der Wind hat uns bissl überrascht.“ Es gab keine Techniker-Inspektion.

Dem Minimalziel einer Medaille kamen Österreichs Biathleten bei den Winterspielen in China nur einmal, durch Lisa Hausers vierten Platz im Sprint, nahe. Zwar gehe nun „die Welt nicht unter“, wie Franz Berger, der Leiter Biathlon im ÖSV, erinnerte. Doch diese Blamage – erstmals seit 2006 gingen Österreichs Skijäger bei Olympia leer aus – ruft nach einer Detail-Analyse der ohnehin durchwachsenen Saison. Es trifft nicht nur, aber vorrangig Trainer und Material. Auch die Athleten-Seite ist zu durchleuchten.

Bevor ein neuer Olympia-Zyklus bis 2026 beginnt, stehen mit Kontiolahti, Otepää und Oslo noch drei Weltcup-Stationen an. Dann will Berger die „sieben Zwetschken zusammenklauben, sauber analysieren und festlegen, was wir in Angriff nehmen“. Dies in Abstimmung mit Sportdirektor Anton Giger, betonte der Tiroler.