Die düstere Warnung des Wolodymyr Selenskij

Der ukrainische Präsident verließ mitten in der Krise für eine Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz sein Land. Von der Nato will er Antworten.

Selbst in düsterer Stunde brachte Wolodymyr Selenskij einen Scherz an. „Eine Cyber-Attacke“, sagte der ukrainische Präsident, nachdem seine Funkkopfhörer mit der Simultanübersetzung verstummt waren. „Die Russen sind nicht hier, aber sie sind trotzdem hier.“

Es war der einzige Moment, in dem so etwas wie schüchternes Lachen durch den Konferenzsaal des Nobelhotel Bayerischer Hof ging. Dort hatte sich der ukrainische Präsident am Samstagnachmittag zu Münchner Sicherheitskonferenz eingefunden, dem jährlichen Schaulaufen der Weltpolitik.

Die Reise war riskant. Während der ukrainische Präsident das Land verließ, hatte der russische Präsident Wladimir Putin eine Raketenübung gestartet. Die US-Geheimdienste rechnen mit einem Einmarsch russischer Soldaten in den kommenden Tagen. Moskau hatte zum ersten Mal seit 1991 keine eigene Delegation nach München geschickt. Ausgerechnet in dieser angespannten Lage im Münchner Luxus zu parlieren, kann in den Augen der ukrainischen Bevölkerung schnell ein schlechtes Bild abgeben. In der vergangenen Woche waren dutzende Privatjets aus Kiew gestartet, auch Selenskijs Frau wurde von ukrainischen Medien in einem von ihnen vermutet.