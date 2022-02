Doris Dörrie: „Ich bin schon lang unterwegs“

In ihrem neuen Buch „Die Heldin reist“ erzählt die Regisseurin und Autorin Doris Dörrie von ihren Ausflügen in die Welt und den vielen Fragen, die ihr dabei gestellt werden. „Endlich werden uns privilegierten Weißen Fragen gestellt“, sagt sie. Über wirklich Persönliches schreiben zu können sei ein langer Weg gewesen. Angst, sich zu exponieren, hat sie nicht.

„Mit dem Grundgefühl, die Welt ist ein freundlicher Ort“ sind Sie mit 18 Jahren zum Studium in die USA gegangen, schreiben Sie in Ihrem Buch „Heldin auf Reisen“. Das klingt sehr unbekümmert.

Doris Dörrie: Ja, das war unsere Zeit, das war damals so. Wir hatten viel mehr Vertrauen in die Welt.

Mein Eindruck ist, dass die meisten Achtzehnjährigen heute nicht derart unbesorgt losziehen, sondern sehr genau planen.

So erlebe ich das auch bei meinen Studierenden schon seit vielen Jahren. Es gab für mich einen Punkt, an dem ich bemerkte: „Ah, jetzt ist alles anders geworden.“ Ich habe mit meinen Studierenden immer Exkursionen gemacht. Wir waren in Kuba, in Rumänien, in Venedig, wir waren überall. Einmal waren wir in Istanbul. Ich hatte – wie immer – billige Pensionen organisiert, das hatte bisher nie jemanden gestört. Bei dieser Reise aber sagten Studierende: „Wir haben auf Tripadvisor gelesen, dass es hier Orangensaft zum Frühstück gibt, aber den gab es ja gar nicht.“ Da dachte ich mir: „Okay, da wird jetzt eine Erwartung enttäuscht, und das ist der Unterschied.“ Früher fuhren wir einfach los, und wenn wir Glück hatten, gab es frischen Orangensaft. Aber es konnte keine Erwartung enttäuscht werden, weil niemand von uns wusste, was passieren würde. Heute kann man alle Informationen von einem Ort, zu dem man fährt, sammeln und dann vor Ort abgleichen. Das war früher schwieriger. Über Stockton in Kalifornien wusste ich, bevor ich hinfuhr, kaum etwas. Ich musste mich überraschen lassen. Und diese Überraschung gibt es heute nicht mehr, weil sie als potenziell gefährlich eingestuft wird.