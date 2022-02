Galaxy Note S22 Ultra: Wenn zwei Welten verschmelzen 

Das Galaxy Note ist tot, lang lebe das Galaxy S22 Ultra: Samsung hat seinem Topmodell der neuen Smartphone-Serie ein Key-Feature seiner eingestellten Note-Serie spendiert.

Das Triumvirat der Galaxy-Serie ist endlich offiziell. Einmal mehr hat Samsung seiner Smartphone-Serie ein Update verpasst. Während beim Galaxy S22 und S22 Plus vieles an die Modelle aus dem Vorjahr erinnert (innerlich, wie äußerlich), feiert im Galaxy S22 Ultra die Note-Serie eine Wiederauferstehung. „Die Presse am Sonntag“ hat sich das Top-Topmodell der Südkoreaner genauer angesehen.

2011 wagte Samsung mit dem Galaxy Note einen gewagten und vom Mitbewerb belächelten Versuch: Ein riesiges Handy, das zudem einen Stift zum Schreiben, Kritzeln und Malen mitbrachte. Heute sind Displaygrößen jenseits der Sechs-Zoll-Marke die Norm. Das hat auch Samsung eingesehen und 2020 einfach kein neues Note mehr herausgebracht. Sehr zum Leidwesen der Liebhaber dieses Smartphone-Typs. Mit dem S22 Ultra verschmelzt Samsung nun sein Parade-Handy mit den Vorzügen des SPen.



Aus dem Rahmen gefallen. Wie eingangs erwähnt, sind das S22 und S22 Plus konsequente Fortsetzungen der Vorgänger. Hier und da wurde an technischen Finessen geschraubt – hauptsächlich an der Software im Kamerabereich. Hier verspricht der Hersteller bessere Nachtaufnahmen, eine deutliche Abgrenzung zwischen Vorder- und Hintergrund bei Porträt-Aufnahmen. Dass hier nachgebessert wurde, lassen die Kameras auf der Rückseite auf den ersten Blick nicht vermuten, auch nicht der Blick auf die Ausstattungsliste, die nahezu ident mit jener der Vorgänger ist. Fakt ist: Beim Hauptsensor wurde die neueste Generation verbaut, der 23 Prozent größer sein soll und damit auch mehr Licht aufnehmen kann. Generell liegen die Verbesserungen in der Software. Beim Kameradesign des S22 Ultra geht Samsung neue Wege. Der aufgebockte Kamera-Rahmen fällt weg: Kameras, Sensoren und Blitz stehen einzeln für sich und stehen damit gefühlt weniger von der Rückseite ab. Im Test weiß das S22 Ultra zu überzeugen, nicht nur überzeugte Note-Nutzer.

Der Stift ist auf der linken Unterseite, neben Lautsprecher, USB-C-Anschluss und SIM-Slot beheimatet. Trotz des geringeren Platzes, der sich dadurch im Inneren ergibt, hat noch immer ein Akku mit einer Kapazität von 5000 mAh Platz gefunden. Gut so, denn auch der Stift braucht Strom. Im ersten Test zeigt sich, dass Samsung aber seit 2020 nicht untätig geblieben ist. Das Schreiben auf dem Display fühlt sich nochmal um eine Spur echter an. Die Verschränkungen der Notes-App innerhalb des Samsung-Betriebssystems sind gut gelungen. Das gesamte Spektrum von Möglichkeiten offenbart sich, sobald man den Stift aus der Versenkung holt: Notizen erstellen, einen Screenshot machen und diesen nachbearbeiten oder eine Zeichnung als Gif erstellen und verschicken. Besonders praktisch erweist sich nach wie vor die Umwandlung von Schrift zu Text und das Auslösen der Kamera mit Hilfe des Stifts.



Tief in die Tasche greifen. Das S22 Ultra startet bei 1249 Euro (8 GB RAM/128 GB Speicher) und kostet in seiner teuersten Ausführung gar 1449 Euro. Fast schon günstig wirkt da im direkten Vergleich das S22, das ab 849 Euro zu haben, das S22 Plus ab 1049 Euro. Anzumerken sei, dass es sich hier wie gewohnt um die Preisvorgaben von Samsung handelt und hier schnell der Markt reguliert. Ein paar Korrekturen nach unten sind nach dem offiziellen Verkaufsstart am 25. Februar durchaus zu erwarten. Wer schon jetzt vorbestellt, erhält als Goodie die Kopfhörer Galaxy Buds Pro gratis dazu.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.02.2022)