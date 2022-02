Ein letztes Mal noch Dolce Vita

Gianfranco Calligarich erzählt eine Liebesgeschichte in einem jungen Rom, das es so gar nicht mehr gibt. Ein wiederentdeckter Roman voller Poesie aus den 1970er-Jahren.

Ein Diamant verliert seinen Glanz auch dann nicht, wenn er jahrzehntelang tief in der Erde vergraben bleibt. Ein solches Juwel ist Gianfranco Calligarichs Roman „Der letzte Sommer in der Stadt“. Im fernen 1973 erschien diese wunderschöne, melancholisch-ironische Liebesgeschichte, die in einem noch jungen Rom spielt. Der Roman begeisterte und verzauberte damals schon viele Leser, geriet aber trotzdem mit der Zeit in Vergessenheit.

Allerdings hielt eine kleine Gruppe von Literatur-Fans in Italien das Buch am Leben, reichte Kopien weiter, studierte und zitierte diese. Bis der geheime Rom-Kult-Roman neu gedruckt und nun auch erstmals in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Der Erfolg von Frankreich bis in die USA spricht für sich: Calligarichs Erzählung ist nicht alt geworden, sie strahlt heute noch.