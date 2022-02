Börsenkurse – zwischen Zinsängsten und Kriegssorgen

Die Berichtssaison der Firmen verläuft ambivalent. Doch vier Aktien legten diese Woche nach Quartalszahlen deutlich zu.

Je stärker sich eine Krise am Horizont abzeichnet, desto geringer ist immerhin die Wahrscheinlichkeit, dass die Notenbanken die Zinsen heuer besonders drastisch erhöhen. Hatte es eine Zeit lang noch so ausgesehen, als würde die US-Notenbank Fed angesichts der hohen Inflation die Zinsen im März gleich um einen halben Prozentpunkt anheben, so wird die Wahrscheinlichkeit dafür an den Terminmärkten nach Veröffentlichung der jüngsten Notenbank-Sitzungsprotokolle auf weniger als 50 Prozent taxiert. Die Fed signalisierte zwar, dass sie die Zinsen in schnellerem Tempo anheben wird als in ihrem letzten Erhöhungszyklus 2015. Doch zugleich betonten die Währungshüter, dass der angemessene Zinspfad von den wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklungen abhängen werde und auch vom Konjunkturausblick.

Das – sowie die schwelenden Ängste vor einer Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts – ließ den Goldpreis zeitweise auf ein Sieben-Monats-Hoch von 1900 Dollar klettern. An den Aktienbörsen bleibt die Stimmung nervös. Die Berichtssaison ist voll im Gange, und die Zahlen fallen ambivalent aus. Während etwa das Papier der Datenanalyse-Firma Palantir im zweistelligen Prozentbereich nach unten rasselte, gab es auch Aktien, die nach ihrer Zahlenvorlage regelrecht in die Höhe schnellten. Bei vier Titeln, an denen der Hype der vergangenen Jahre eher spurlos vorbeigegangen war, war das besonders auffällig.