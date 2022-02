Am Pariser Kunstmarkt ist alles in Bewegung. Nach dem Coup der Art Basel wurde jetzt der Zusammenschluss von La Biennale und Fine Art Paris bekannt gegeben.

Chris Dercon, Präsident der Vereinigung der französischen Nationalmuseen (RMN), die auch das Pariser Grand Palais betreibt, rührt gerade kräftig um am Pariser Kunstmarkt. Gerade erst sorgte die Meldung, dass künftig die Art Basel den angestammten Platz der Pariser Messe Fiac im Grand Palais erhält, für Aufsehen, da platzt schon die nächste Bombe: Die Pariser Kunstmessen La Biennale und die Fine Arts Paris fusionieren und werden schon diesen November ihre erste gemeinsame Messe veranstalten. Initiiert wurde Medienberichten zufolge auch dieser Zusammenschluss von Chris Dercon. Heuer wird die Messe, die sich etwas sperrig „Fine Arts Paris & La Biennale“ nennt, noch im Carrousel du Louvre stattfinden, bevor sie im November 2023 in den Grand Palais Ephémère und ab 2024 in das dann renovierte Grand Palais umzieht. Die Agence d'Événements Culturels, die auch den Salon du Dessin und die Fine Arts Paris veranstaltet, wird die neue Messe organisieren. Das Syndicat National des Antiquaires (SNA), das seit 1962 die Biennale ausrichtet, wird das übliche Galadiner organisieren und sonst nur noch beratend tätig sein.