Finanzbildung fängt bei den Lehrern an

Österreichs Jugend will mehr über Inflation oder Kryptowährungen wissen. Aber Lehrer sind in Themen der Finanzbildung nicht immer sattelfest.

Es gab Zeiten, da fielen finanzielle Entscheidungen leichter. Die Inflation lag im Jänner bei 5,1 Prozent und damit so hoch wie seit mehr als 35 Jahren nicht mehr. Die Zinsen sind niedrig, und weitgehend risikofreie Sparformen wie das Sparbuch bringen kaum Renditen. Viele Einkommen sind unsicher, niemand weiß, wie es mit der Coronapandemie weitergeht, die in den vergangenen zwei Jahren viele Menschen in Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit gebracht hat. Und ab Jahreshälfte gelten auch noch neue Bestimmungen für Immobilienkredite.

Wer in diesem Umfeld nicht nur genug zum Leben haben, sondern auch Vermögen aufbauen und für den Lebensabend vorsorgen will, hat es mit einem Mindestmaß an Finanzwissen zumindest etwas einfacher. Das zeigt eine Studie, die eine Reihe an Experimenten zur Finanzbildung ausgewertet hat und demnächst im „Journal of Financial Economics“ erscheint. Die Autoren kommen zu dem Schluss: Bessere Finanzbildung führt auch zu besseren wirtschaftlichen Entscheidungen. Die Studienautoren, die eine Kurzversion ihrer Arbeit bereits auf der Ökonomenplattform voxeu.org publiziert haben, konkludieren: Finanzbildung ist mit Blick auf das Verhalten nicht weniger effektiv als etwa Bildung in Fragen der Gesundheit oder Nachhaltigkeit.