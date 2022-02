Wo Investoren nun genauer hinsehen

Während viele kleinere Technologiewerte heftig korrigiert haben, halten Google, Apple & Co. den Index oben.

Hatte es während der Corona-Lockdowns noch so ausgesehen, als gäbe es für Technologieaktien kein Halten, so hat sich die Lage seit dem Herbst geändert. Fast jeder zweite Wert im technologielastigen Nasdaq Composite Index hat zeitweise um mehr als die Hälfte korrigiert. Das fiel nur deswegen nicht so auf, weil einige Schwergewichte wie Google, Apple & Co. den Index im Fall bremsten. Droht eine so heftige Technologie-Korrektur wie 2000/01?

Robert Karas, Chief Investment Officer der Bank Gutmann, glaubt das eher nicht. Es trenne sich lediglich die Spreu vom Weizen. Wenn ein Unternehmen Probleme habe wie Facebook-Mutter Meta, die unter den strengeren Datenschutzbestimmungen von Apple leidet und keine Lösung dafür hat, störe das die Marktteilnehmer jetzt. Google-Mutter Alphabet, die weniger auf Konfrontation setze, sondern mehr mit Apple kooperiere und auch an Apple zahle, habe das Problem nicht, was die Anleger goutierten. Zudem stehe Googles Geschäft auf mehr Beinen: Mit der YouTube-Plattform könne man auf Netzwerkeffekte setzen, das Cloud-Geschäft wachse, auch Google Maps habe noch viel Potenzial.