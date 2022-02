Ukrainisches Leben in Wien

Wissen, Musik, Sprache: Die Verbindungen zwischen der Ukraine und Österreich gehen weit zurück – und werden vor allem durch die Ukrainer hochgehalten. Eine Spurensuche.

Er hat den Treffpunkt absichtlich gewählt. Das Café Daniel Moser in der Rotenturmstraße steht heute just an jener Stelle, an der das erste Café Wiens eröffnet wurde. Von einem Armenier. Lange Zeit gab es aber noch eine andere Legende. Nämlich, dass das erste Café Wiens von Georg Franz Koltschitzky, einem Ukrainer, eröffnet wurde.

Das ist mittlerweile laut Stadt Wien widerlegt, aber das Café Daniel Moser liegt auch nahe der griechisch-katholischen St.-Barbara-Kirche in der Postgasse. Sie ist ein wichtiger Ort für die Ukrainer hier.

Man sagt, die Barbara-Kirche sei heute die älteste ukrainische Kirche außerhalb der Ukraine. Maria Theresia hat sie den Ukrainern in Wien gestiftet. Zusammen mit dem Barbareum nebenan, einer Schule für ukrainische Priester. „Wien gehört zu den drei Städten weltweit mit der ältesten ukrainischen Gemeinschaft außerhalb der Ukraine“, erzählt Bohdan Shutka.