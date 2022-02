Wer erinnert sich noch an den Stoiber und sein Gestotter zur Münchner Magnetschwebebahn?

Bahnreiseprofis mögen gütig lächeln: Ich bin ein Greenhorn der Schiene. Die Zeiten von Interrail liegen schon länger zurück, und im Job wird auf das Flugzeug gesetzt. Ja, man mag darüber streiten, ob Wien–München mit dem Flieger eine Umweltsünde ist, jedenfalls wurde die Frühmaschine storniert, und den angebotenen Ersatz Wien–Hamburg–München (ja, echt!) lehnte ich dankend ab.

Also Zug. Zu nachtschlafener Zeit nach Meidling in den Railjet, und bevor ich die Füße im Business-Abteil ausgestreckt hab, sind wir schon in St. Pölten – 21 Minuten! Eigentlich war Arbeit vorgesehen, aber mit etwas Schlaf nachholen und aus dem Fenster schauen war der Zug schneller in Salzburg, als die Seele mithalten konnte.

Dort Wechsel in den IC der Deutschen Bahn, und man erkennt sofort, was es zur Folge hat, wenn der Verkehrsminister in Deutschland immer nur ein Autominister ist: uralte Garnituren, Abteile mit sechs statt vier Plätzen, null Anschlüsse zum Aufladen der mobilen Gerätschaft. Fehlt nur die Dampflok vorn!

Der angebotene Kaffee ist dann doch nicht gratis (3,6 Euro), dafür untrinkbar, beides anders als im Railjet. Keine Stationsanzeigen im Abteil, und weil offenbar auch die Ansagen eingespart werden, verpass ich München Ost (Anfänger, ich weiß . . .). Eh schon wurscht, denn von München Hauptbahnhof zum Ziel Flughafen fährt man per S-Bahn noch eine Stunde. Dabei gehen Wien–München in vier.

Hätte man doch den Stoiber einst nur seine Magnetschwebebahn bauen lassen! So aber zerrinnt die punktuell echt eindrucksvolle Performance der Bahn auf der letzten Meile. So wird das nix mit dem Umsteigen.

