Peking-Ende

Oder: Warum nach bitterer Vorahnung auch der Olympianachgeschmack übel ist.

Olympia geht also diese Woche zu Ende. Das Positive? So ziemlich alles ist zynisch, was in diese Rubrik eingeschlichtet wird. Gute Übertragungszeiten bot Peking jedenfalls, wenn man noch etwas mit dem Tag anfangen mochte. Selber Wintersport betreiben beispielsweise. Und die heimische Auswahl hat sich ordentlich verkauft (im doppelten Sinn freilich). Ausgezahlt hat es sich abseits der klassischen Ski-, Sprung- und Laufbewerbe, die Snowboardbewerbe zu verfolgen. Die Kurse, auf denen um die Wette gefahren wird, wirken wie riesige Erwachsenenspielplätze oder Filmkulissen (Big Air). Auch die Sportlerinnen und Sportler (Anna Gasser!) wirken irgendwie weniger verkrampft als bei den übrigen Bewerben. Der Crossbewerb, bei dem vier Fahrer gleichzeitig eine Bahn absolvieren, erinnert an das klassische Videospiel Super Mario Kart.