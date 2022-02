Der Anteil von Juden am Aufbau Europas und der EU war groß. „Aber wurden die Akteure auch als jüdisch wahrgenommen?“, fragt die Judaistin Heimann-Jelinek.

„Nicht jeder Immigrant würde voll Stolz sagen: Das ist unser Stephansdom“, sagt die Judaistin und Kuratorin Felicitas Heimann-Jelinek. Dabei hält sie es für notwendig, dass jeder Einwanderer, egal woher er kommt und welcher Konfession er angehört, „das kulturelle Erbe hier akzeptiert und auch vertritt".

Sie haben zuerst Germanistik und Literaturwissenschaften in Bonn studiert – und dann Judaistik in Jerusalem. Wie kam es denn dazu?

Felicitas Heimann-Jelinek: Ich habe schon als Kind und Schülerin wahnsinnig gern gelesen. Ich dachte, Lesen wird mein Beruf. Aber ich habe von Anfang an im Nebenfach Altorientalistik und Semitistik studiert. Meine Vorbilder waren Menschen wie Carl Friedrich Brockelmann, also Orientalisten, die alles konnten: von Arabisch bis Altsyrisch, und Hebräisch sowieso.

Das Interesse für Altorientalistik und Semitistik hat mit Ihren familiären Wurzeln zu tun?

Sicher. Unsere Familie war eine religiös gemischte. Die eine Hälfte hat in Israel gelebt, die andere in Deutschland und England. Einmal im Jahr um Ostern beziehungsweise Pessach hat es ein Familientreffen gegeben. Diese Treffen empfand ich als komisch und undurchsichtig zugleich. Jedenfalls haben sie mich neugierig gemacht. Insofern war für mich früh klar, dass ich mich in irgendeiner Weise mit dem Judentum beschäftigen werde.