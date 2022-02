Tiroler Ehrenzeichen an Messner, Zoderer, Gruber und Glettler

Anlässlich des 212. Todestages des Tiroler Freiheitskämpfers Andreas Hofer am 20. Februar sind am Sonntag in der Innsbrucker Hofburg die Ehrenzeichen des Landes verliehen worden.

Unter den zwölf Geehrten befanden sich prominente Persönlichkeiten wie Bergsteigerlegende Reinhold Messner, die Südtiroler Journalistin und Autorin Lilli Gruber, der Schriftsteller Joseph Zoderer und Innsbrucks Diözesanbischof Hermann Glettler.

Messner habe als Grenzgänger "Extreme gewagt wie kein anderer" und könne ein "unvergleichliches Lebenswerk" vorweisen, hieß es etwa in der Laudatio auf den 77-jährigen Südtiroler, der unter anderem auch als Museumsgründer- und Betreiber sowie als Buchautor mehr als von sich reden machte. Die Bergsteiger-Ikone hatte als erster Mensch alle 14 Achttausender der Welt ohne Flaschensauerstoff bestiegen.

"Gerade in der derzeitigen, noch von den Mühen der Pandemie geprägten Zeit ist dieses Engagement ein sehr kraftvolles Zeichen aus und für Tirol. Ohne den Einsatz dieser Persönlichkeiten würde unser Land ganz anders dastehen - nicht so zukunftsorientiert, nicht so leistungsfähig, nicht so reichhaltig und nicht so kreativ", erklärte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) in seiner Ansprache. Und sein Südtiroler Amtskollege Arno Kompatscher (SVP) betonte, dass "dieses Engagement für das Gemeinwohl, für die Kultur und Tradition sowie der Einsatz für unsere vereinenden Werte und die aktive Hilfeleistung für die Schwächeren unserer Gesellschaft" Gemeinschaft und Zusammenhalt stiften. Kompatscher war wegen einer Corona-Infektion per Video zugeschaltet. Er befand sich in häuslicher Quarantäne.

Neben den Genannten wurden auch Bauunternehmer Hans Bodner, der Sprecher des Traditionsforum Tirol, Franz Hitzl, die Mitinitiatorin des Sozialsprengels Oberes Gericht, Paula Kofler, die Geschäftsführerin der Servicestelle Basis Außerfern, Evelyn Mages, die frühere Ärztliche Direktorin der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft, Elisabeth Medicus, Ex-Caritas Tirol-Direktor Georg Schärmer und die Architektin Marta Schreieck ausgezeichnet.

Das Ehrenzeichen ist nach der goldenen Ehrenkette gestaltet, die Andreas Hofer nach dem Sieg am Bergisel im Jahre 1809 vom Kaiser erhielt. Die Landeshauptleute Nordtirols und Südtirols überreichen die Auszeichnung traditionell am Todestag des 1810 hingerichteten Freiheitskämpfers. Vor dem Festakt fanden im Gedenken an den Tiroler Freiheitskämpfer eine Kranzniederlegung am Andreas-Hofer-Denkmal am Bergisel und ein Gedenkgottesdienst in der Hofkirche statt.

(APA)