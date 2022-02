Höchstgericht für grobe Entgleisung nicht zuständig.

Wien. „Korrupte Nazi-Richter“ nannte ein Mann Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofs (VwGH) in einem von ihm sogenannten Amtsenthebungsverfahren. Die Richterinnen und Richter seien „wegen Verstoßes durch Verweigerung von rechtlichem Gehör und Ignoration“ eines Rechtsmittels nicht mehr tragbar, er beantrage Verfahrenshilfe, weil er sich die „verfassungswidrige Vorgehensweise nicht mehr gefallen lasse“.

Der Gerichtshof reagierte gelassen: Er sei für ein solches Amtsenthebungsverfahren nicht zuständig, auch nicht für die zugehörige Verfahrenshilfe (So 2021/03/0025). Zugleich wies er den Einschreiter darauf hin, vergleichbare Eingaben künftig als rechtsmissbräuchlich zu qualifizierten und kommentarlos zu den Akten zu nehmen. Mögliche Mutwillensstrafen oder eine Ordnungsstrafe wegen beleidigender Schreibweisen – etwa in Form der verwendeten Hakenkreuz-Zeichen und SS-Runen in Verbindung mit dem VwGH – stellten die Richter vorerst nur in den Raum. (kom)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.02.2022)