Salzburg feiert Last-minute-Sieg gegen WAC

Tore von Sučić und Aaronson in der Nachspielzeit besiegelten den 2:0-Sieg des Meisters im Spitzenduell. Klagenfurt besiegte Altach.

Salzburg. Unter der Woche erklang in der Red-Bull-Arena noch die Champions-League-Hymne und Bayern München war zu Gast, am Sonntag erwartete Salzburg wieder der Liga-Alltag. Immerhin war der zweitplatzierte WAC zum Spitzenspiel zu Gast, dennoch wurde es zur einseitigen Angelegenheit. Der Meister erarbeite sich Chance um Chance, doch der Bann fiel erst in der Nachspielzeit: Ein Doppelschlag von Luka Sučić (93.) und Brenden Aaronson (95.) besiegelte den verdienten 2:0-Erfolg. Die Wolfsberger gaben nicht einen einzigen Schuss aufs Salzburger Tor ab, und blieben letztlich für ihre intensive Defensivarbeit ohne Lohn.

Austria Klagenfurt besiegte Altach mit 2:0 und hat den Platz in der Meistergruppe damit so gut wie sicher.

(red)