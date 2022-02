„Festung Australien“ öffnet sich wieder für Touristen

Der seit März 2020 weitgehend isolierte Kontinent macht heute wieder die Grenzen auf. Hürden gibt es weiter für Ungeimpfte.

Canberra/Sydney/Melbourne. Für die rund 26 Millionen Bewohner des fünften Kontinents ist es ein großer Tag, aber auch für zahllose Menschen weltweit, die diesen lieben und dort wieder hinfahren wollen, oder das zum ersten Mal planen: Nach fast zwei Jahren praktisch lückenloser Isolation wegen der Coronapandemie wird sich Australien heute wieder für den internationalen Reiseverkehr öffnen. „Das Warten hat ein Ende“, sagte Premierminister Scott Morrison am Sonntag bei einer Pressekonferenz am Flughafen von Melbourne im südlichen Bundesstaat Victoria.



Zumindest doppelt Geimpfte können wieder ohne Quarantäne ins Land, andere benötigen eine konsularische Sondergenehmigung und müssen je nach den Regeln der einzelnen Bundesstaaten in Quarantäne und bleiben sonstigen Beschränkungen im Alltag unterworfen.



Der erste Covid-Fall in Australien wurde am 25. Jänner 2020 in Melbourne bei einem Chinesen aus Wuhan festgestellt, der zuvor eingereist war. Er stammte also aus der Stadt, in der das Virus primär ausgebrochen war. Bis Ende März wurde festgestellt, dass mindestens zwanzig Prozent der erkannten Infektionen von einheimischen und fremden Kreuzfahrttouristen eingeschleppt worden waren. Am 20. März 2020 schloss das Land die Grenzen. Zehntausende Australier waren im Ausland gestrandet und konnten nur gestaffelt zurück, weil sie für zwei Wochen in Quarantänehotels leben mussten und deren Kapazität begrenzt war. Dasselbe galt für Menschen mit Aufenthaltsberechtigung im Land sowie für Spezialisten wie Militärangehörige und Unternehmer. Weil einige solcher Hotels zu Infektionsherden wurden, wurde das Rückreiseprogramm mehrfach gebremst. Und weil auch die Kosten für Flüge in der Zeit viel höher waren als sonst und Reisende für die Quarantänehotels zahlen mussten, verzögerte sich insgesamt die Rückkehr vieler nach Australien: Noch im April 2021 sollen mehr als 40.000 Aussies im Ausland gestrandet gewesen sein und mussten sich ihr Leben dort irgendwie finanzieren.

Beim Impfen mittlerweile vorbildlich

Mäßige Erleichterungen gab es ab Ende 2020, als quarantänefreies Reisen in Bezug auf Neuseeland eingeführt wurde. Australische Staaten und Städte reagierten mit extremen Lockdowns auf erste Erkrankungsfälle, konnten aber 2021 die Verbreitung der Delta-Variante nicht verhindern. Die Impfkampagne kam zäh in Fahrt, weil man zu sehr auf die Lockdowns vertraute, wurde aber Mitte 2021 beschleunigt. Heute sind etwa 79 Prozent der Einwohner zumindest doppelt geimpft (Österreich: ca. 73 Prozent). Bisher zählte man rund drei Millionen Infektionen und fast 4900 Todesfälle. Inwieweit ein Ansturm auf „Down Under“ einsetzt, bleibt abzuwarten. Die Regierung hofft auf eine Erholung des Tourismussektors, der in den Jahren vor der Pandemie hinsichtlich des BIP stärker gewachsen ist als der Rest der Wirtschaft. (Reuters/wg)