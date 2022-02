Die wahren Machthaber der Spiele dürfen nicht mehr schweigen

Olympia hat mit Peking 2022 seine Glaubwürdigkeit endgültig verspielt. Doch dieses Systemversagen birgt auch eine Chance.

Das Fazit dieser Olympischen Winterspiele ist schnell gezogen: Sie haben dem Gastgeber die gewünschten Bilder für den Propagandaapparat geliefert; die Russen kamen wieder einmal davon, obwohl sie das nächste Dopingvergehen fabriziert haben; das von China hofierte Internationale Olympische Komitee (IOC) hat seine Augen vor alldem verschlossen; und die Olympiasponsoren traten vor allem durch ihr Schweigen in Erscheinung.



Macht man Peking 2022 an den Sportlern fest, haben zwei Frauen, beide noch Teenager, die Spiele geprägt. Die chinesisch-amerikanische Ski-Freestylerin Eileen Gu mit ihrem Spagat zwischen West und Ost und die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa mit einer verpatzten Kür, die zum Sinnbild für die Irrwege der olympischen Bewegung wurde. Es ist auch das Bild, das von diesen Winterspielen bleiben wird: die Qualen einer 15-Jährigen, von schamlosen Erwachsenen in ihre unsägliche Lage hineinmanövriert. Gemeint ist ihr Umfeld, das für den positiven Dopingtest die volle Verantwortung trägt. Gemeint sind aber auch die Olympier, die in Peking nur eine wichtige Entscheidung zu treffen hatten – und bei dieser versagten: Der Internationale Sportgerichtshof CAS glaubte Walijewa zu schützen, indem er sie weiter an den Wettkämpfen teilnehmen ließ. Dabei hätte sie nur eine Sperre geschützt. Ihre Karriere ist vorbei, im Kindesalter, es gibt keinen Grund, warum sie zurückkehren sollte.