Sieben Experten verschiedener Ministerien unterstützen die Botschaft in Kiew und Österreicher, die noch in der Ukraine sind. Ein Krisenkabinett wurde zusätzlich eingerichtet, um sich auf die möglichen „schlimmsten Szenarien“ vorbereiten zu können.

Österreich richtet wegen des Russland-Ukraine-Konflikts ein "Krisenkabinett" ein. Dieses bestehe aus allen Ministerinnen und Ministern, deren Ressorts "unmittelbar betroffen sind", teilte das Bundeskanzleramt am Sonntagabend mit. "Wir werden uns in den kommenden Tagen sehr intensiv und regelmäßig beraten, welche Maßnahmen notwendig sind, um den verschiedenen Szenarien bestmöglich begegnen zu können", so Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in der Mitteilung.

"Die Lage in der Ukraine verschlechtert sich stündlich, das Schreckgespenst eines Krieges in Europa ist leider real. Unser aller Ziel ist es, einen Krieg zu verhindern und alle beteiligten Parteien auf dem Pfad der Diplomatie und der Gespräche zu halten", sagte Nehammer weiter. Teil des "Krisenkabinetts" sind das Bundeskanzleramt, das Außenministerium, das Verteidigungsministerium, das Innenministerium sowie das Umwelt- und Energieministerium, weil den Angaben zufolge auch energiepolitische Fragestellungen betroffen sind.

Wenn es zu weiteren militärischen Aggressionen Russlands gegenüber der Ukraine komme, werde er unverzüglich den Nationalen Sicherheitsrat einberufen, betonte der Kanzler. "Wir müssen uns auf die schlimmsten Szenarien vorbereiten. Ich habe in der Vorwoche in Brüssel bereits davor gewarnt, dass es sich bei der Zusicherung Russlands, Truppen abzuziehen, um einen 'Fake-Abzug' handeln könnte. Diese Befürchtung hat sich augenscheinlich bewahrheitet", fuhr Nehammer fort.

Krisenteam auf dem Weg in die Ukraine

Österreich schickt aufgrund der explosiven Lage in der Ukraine ein Krisenteam in das Land. Es bestehe aus sieben Mitarbeitern des Außen-, Innen- und Verteidigungsministeriums, hieß es am Sonntag aus dem Bundeskanzleramt. Darunter seien auch Beamte des Einsatzkommandos Cobra. Die Gruppe brach am Sonntag auf. Hauptaufgabe sei die Unterstützung der Mitarbeiter der österreichischen Botschaft bei der Krisenbewältigung. Es gehe um Hilfe bei Logistik, Kommunikation und der Verbesserung des Lagebildes. Auslandsösterreichern und österreichischen Reisenden dort hilft man bei Bedarf bei der Ausreise.



Das Außenministerium verhängte am Wochenende eine Reisewarnung für die Ukraine. Ausnahmen bestanden vorerst nur für die westlichen Gebiete Lwiw (Lemberg), Transkarpatien, Iwano-Frankiwsk und Czernowitz. Außenminister Alexander Schallenberg forderte alle Österreicher in der Ukraine zur Ausreise auf. Es sei anzunehmen, dass die Möglichkeiten zur Ausreise in den kommenden Tagen sehr schnell sinken würden. Die Lage stehe speziell in der Ostukraine auf des Messers Schneide: „Bei einer Eskalation kann sie rasant umschlagen, auch in anderen Landesteilen.“

Grazer KPÖ-Politiker in der Ostukraine

Derweil richtete sich am Wochenende die Aufmerksamkeit auf den Grazer KPÖ-Gemeinderat Kurt Luttenberger, nachdem die „Kleine Zeitung“ ein Bild von ihm abgedruckt hatte. Es zeigt, wie er im Frühjahr 2019 bei einer Reise in die „Volksrepublik Donezk“ in der Ostukraine vor dem Grab des 2018 bei einer Explosion getöteten prorussischen Milizenführers Alexander Sachartschenko posiert. Sachartschenko, der die von der Ukraine abtrünnige Region seit 2014 regiert hat, werden Kriegsverbrechen vorgeworfen. Luttenberger sagt, er sei eingeladen worden und habe als „neugieriger Mensch“ wissen wollen, „was dort los ist“. Er komme aus der Friedensbewegung. Sachartschenko habe zum Abschluss des Minsker Abkommens beigetragen (es sollte den Konflikt regeln, blieb aber fast wirkungslos). Die Kommunisten regieren in Graz seit der Bürgermeisterwahl im Vorjahr.