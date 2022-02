Salzburgs später Jubel im Liga-Alltag

Der Meister entschied das Spitzenduell mit dem WAC dank zweier Tore in der Nachspielzeit. Klagenfurt sicherte mit einem 2:0 gegen Altach den Platz in der Meistergruppe ab, auch die Austria setzt sich in den Top sechs fest.

Salzburg. Unter der Woche erklang in der Red-Bull-Arena noch die Champions-League-Hymne, und Bayern München war zu Gast, am Sonntag erwartete Salzburg wieder der Liga-Alltag. Immerhin war der zweitplatzierte WAC zum Spitzenspiel zu Gast, dennoch wurde es zur einseitigen Angelegenheit. Der Meister erarbeite sich Chance um Chance, doch der Bann fiel erst in der Nachspielzeit: Ein Doppelschlag von Luka Sučić (93.) und Brenden Aaronson (95.) besiegelte den verdienten 2:0-Erfolg.

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle rotierte vier Tage nach dem 1:1 gegen Bayern im CL-Achtelfinale kaum, musste aber lang auf die erlösenden Treffer warten. Denn die Wolfsberger verteidigten beherzt und intensiv, gaben ihrerseits allerdings nicht einen Torschuss ab – und standen letztlich ohne Lohn da. In eineinhalb Wochen kommt es im Halbfinale des ÖFB-Cup zum Wiedersehen, wenn Titelverteidiger Salzburg in Wolfsberg (2. März) gastiert.

Austria Klagenfurt bejubelte dank Treffern von Alex Timossi Andersson (4.) und Darijo Pecirep (27.) einen 2:0-Sieg über Schlusslicht Altach und sicherte damit seinen Platz in den Top sechs ab.

Austria blickt nach oben

Schon am Samstag lichtete sich im Rennen um die Plätze in der Meistergruppe das Feld. Während die Austria und Ried einen großen Schritt ins obere Play-off machten und der Lask weiter hoffen darf, verabschiedeten sich die WSG Tirol und Hartberg nach Niederlagen gegen direkte Konkurrenten.

Die Austria feierte überhaupt erstmals in dieser Saison zwei Siege in Folge. Manfred Fischer erinnerte an weniger erfreuliche Tage. „Das ist die Belohnung für das ganze Team, nach dem, was wir im Herbst durchgemacht haben. Da hat uns schon jeder abgeschrieben“, blickte der Torschütze zurück. Nach sechs Spielen war die Austria sieglos Letzter. Gepaart mit den finanziellen Problemen ortete so mancher Beobachter die Abstiegsgefahr.

Trainer Manfred Schmid hat mit dem Team die Trendwende geschafft. „Wir sind einfach einen Schritt weiter, körperlich und taktisch.“ Auch Statistiken weisen die Austria als reif für den Platz in der oberen Tabellenhälfte aus. 22 Gegentore haben die Violetten in 20 Runden erst kassiert. Nur Salzburg (13) hat weniger zugelassen.

Schwieriger ist die Lage für den achtplatzierten Lask. Zwei Siege zum Abschluss sind wohl Pflicht und könnten trotzdem zu wenig sein. „Meine Hoffnung ist nicht weniger oder mehr als letzte Woche. Die Entscheidung ist noch lang nicht gefallen, auf uns warten zwei große Herausforderungen, der Sieg wird uns wieder einen Push geben“, meinte Trainer Andreas Wieland nach dem 3:0-Sieg bei der Admira. (red.)



Ergebnisse: Salzburg – WAC 2:0, Klagenfurt – Altach 2:0, Austria – Hartberg 2:0, Admira – Lask 0:3, Ried – WSG Tirol 3:2.

