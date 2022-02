Die Geburt des kreativen Hörers

Ornette Coleman gründete den Free Jazz. Mit der 6-LP-Box „Round Trip“ (Blue Note) kann man durch eine prächtige Tür in dessen komplexe Ästhetik eintreten.

Am 21. Dezember 1960 schrieb Ornette Coleman Musikgeschichte. An diesem Tag nahm er in Oktettbesetzung ein tosendes Album auf, das bald die Losung einer ganzen Generation werden sollte. „Free Jazz“ hieß dieses Album, das ein neues, wildes Genre begründete. Schon ein Jahr zuvor betrat der 1930 in Forth Worth geborene Musiker mit einem Plastiksaxofon die Szene; für die einen ein Scharlatan, für die anderen eine Art Messias. Die Kritiker bemängelten die (vermeintlich) fehlende Technik, die falsche Rhythmik, die katastrophale Harmonik.

Ausgerechnet ein konservativer Musiker wie John Lewis, der Pianist des Modern Jazz Quartet, konnte dem Krawall etwas abgewinnen. Für ihn hatte Colemans Spiel innere Logik. Es war eine Art Unordnung, in der sich die namhaften Kollegen von Eric Dolphy bis Don Cherry zurechtfinden mussten. Und dies auch konnten. Im Auditorium war jetzt eine neue Art von Hörer gefragt. Sich passiv berieseln zu lassen und zu goutieren, was berechenbar war, war nicht mehr. Ab nun brauchte es kreative Zuhörer. Musikrezeption wurde so Teil des künstlerischen Akts.