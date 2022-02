Eine idyllische Reise durch das Elsass

Elsass. Der Landstrich im nordöstlichen Teil Frankreichs versprüht einen ganz eigenen Charme.

Weinfelder, Berge und Flüsse sowie von Fachwerkhäusern umrahmte Kanäle – lassen Sie sich auf dieser viertägigen Reise von der Schönheit des Elsass verzaubern.

Sie fliegen bereits früh nach Basel. Von dort geht es weiter nach Mülhausen, wo Sie die historischen Viertel des einstigen Zentrums der Textilindustrie und des Maschinenbaus erkunden. Am Nachmittag steht ein Besuch des Nationalen Automobilmuseums auf dem Programm, das die legendäre Sammlung der Gebrüder Schlumpf beherbergt und sich durch die weltgrößte Bugatti-Sammlung auszeichnet. Am Abend geht es weiter nach Colmar, wo Sie im Hotel einchecken, bevor Sie im Restaurant „Maison Rouge“ typisch elsässische Gerichte genießen.

Kulinarisch verwöhnt werden Sie unter anderem im Restaurant Bord’eau. (c) Lucas Muller

Am kommenden Tag können Sie sich von Colmars unwiderstehlichem Charme mit seinen Fachwerkhäusern, Kanälen und der blumengeschmückten Altstadt mit dem berühmten Viertel „Klein-Venedig“ überzeugen. Aber auch New York ist vertreten – in der Geburtsstadt des Bildhauers Bartoldi, der die Freiheitsstatue geschaffen hat, steht eine zwölf Meter hohe Kopie des berühmten Originals.

Tag zwei führt Sie auch nach Kientzheim, ein typisches und vom Weinbau geprägtes elsässisches Dorf. Hier besuchen Sie Château de la Confrérie Saint-Etienne, eine der ältesten Winzergilden Frankreichs. Das Weinmuseum beherbergt 60.000 Flaschen elsässischen Weins, die älteste aus dem Jahr 1834. Nach einem Mittagessen und einem Bummel in Kaysersberg, besuchen Sie den Weinort Eguisheim, der bereits mehrfach zum schönsten Dorf Frankreichs gekürt wurde. Den Rest des Tages genießen Sie die vielen kleinen gemütlichen Cafés und Restaurants in Colmar.

Romantisch schlängelt sich die Weinstraße durch das Elsass. (c) Getty Images/iStockphoto (Esperanza33)

Am nächsten Tag brechen Sie nach Straßburg auf. Die Altstadt liegt auf der Grande Île, der Großen Insel. Sie besticht durch lebendiges Treiben in den malerischen Gassen und durch das Wahrzeichen, das tausendjährige Liebfrauenmünster. Sie kommen auch am Glaspalast des Europäischen Parlaments vorbei. Bevor Sie am nächsten Tag wieder nach Wien abreisen, besuchen Sie noch Orschwiller und die hoch über den Weinbergen thronende Festung Hohkönigsburg.

Information Termin & Preise p. P.

23.06. – 26.06.2022

Doppelzimmer 1650 Euro

Einzelzimmer 1990 Euro

Inkludierte Leistungen Direktflüge mit Austrian Airlines ab/bis Wien nach Basel

3 Nächte im 4* Hotel Mercure Colmar Zentrum Unterlinden (Privilege-Zimmer) inkl. Frühstück

Geführte Stadtbesichtigungen in Colmar, Mühlhausen und Straßburg

Geführter Besuch des Nationalen Automobilmuseums

Abendessen in Colmar (exkl. Getränke)

Weinverkostung bei der Confrérie Saint-Etienne

Mittagessen in Kaysersberg (exkl. Getränke)

Geführter Bummel durch Kaysersberg und Eguisheim

Bootsfahrt auf dem Fluss Ill und durch die Straßburger Kanäle

4-Gang-Gourmetabendessen im Restaurant Bord’eau (exkl. Getränke)

Geführter Besuch der Festung Hohkönigsburg

Örtliche, deutschspr. Reiseleitung, Transfers im klimatisierten Kleinbus