18 Medaillen glänzen – und was jetzt, Österreich?

2022 in Peking, 2026 in Igls? Feiert Rodler Wolfgang Kindl ein Heimspiel?

Die Peking-Spiele waren beste Werbung für Österreich. Wird das für Kärntens Vision von „Senza Confini 2.0“ Realität oder ist es nur politischer Bluff? Hilft Innsbruck-Igls Cortina mit dem Eiskanal 2026 aus? Und der Breitensport?

Die Winterspiele in China waren die zweiterfolgreichsten für Österreich in der Olympiageschichte. Besser als in China mit sieben Gold-, sieben Silber- und vier Bronzemedaillen war Rot-Weiß-Rot nur 2006 in Turin (9-7-7). Dank Gold am Schlusstag im alpinen Teambewerb überholte das ÖOC-Team 2022 noch jenes von Albertville 1992 (6-7-8). Wie das möglich wurde in Zeiten der Pandemie? Optimales Material, perfekte Vorbereitung, Glück – und Können ebneten diesen Weg.

18 Medaillen erfüllten ÖOC-Präsident Karl Stoss mit Stolz. Österreich landete damit in den Top Ten, ließ andere große Nationen hinter sich. Ob das ein Impuls für den in Österreich durch Lockdowns und Virus beinah zum Stillstand gekommenen Breitensport ist?