Vater wollte Kinder offline nehmen und nahm ein ganzes Dorf vom Netz

Die Kinder wollen partout das Handy nicht aus der Hand legen und sind auch noch weit nach Mitternacht auf Sozialen Netzwerken aktiv? Ein Vater in Frankreich griff zu ungewöhnlichen Maßnahmen, um die nächtlichen Internet-Surf-Aktionen der Kinder zu unterbinden - mit weitreichenden Konsequenzen.

Hab ich das Internet gelöscht? Eine Frage, die sich ein französischer Vater nun mit Fug und Recht stellen kann. Weil seine Kinder überhaupt nicht mehr vom Smartphone loszueisen waren und weit nach Mitternacht noch immer auf Sozialen Netzwerken unterwegs waren, griff er zu drastischen Mitteln - mit Erfolg. Die elterliche Maßnahme griff aber weiter als geplant, denn auch ein nahegelegenes Dorf mit 1000 Einwohnern bekam sie zu spüren.

Weil er sich nicht mehr zu helfen wusste, suchte der Vater Rat in Internetforen. Dort wurde ihm offenbar empfohlen, einen Jammer zu installieren, ein Gerät, das bestimmte Frequenzen mit Störsignalen flutet und so lahmlegt. Die Kinder waren ab sofort von Mitternacht bis Drei Uhr morgens von jeglicher Internetverbindung abgeschnitten. Was der Vater nicht wusste: Auch im nahegelegenen Örtchen Massanges an der Südwestküste Frankreichs war ab diesem Zeitpunkt keine Verbindung mehr möglich.

Die "Sendepause" fiel auf und wurde der zuständigen ANFR (Agence Nationale des Fréquences) gemeldet. Nachdem sich kein offensichtlicher Grund finden ließ, fuhren diese, ausgestattet mit Messgeräten, in die Gegend. Die Quelle des anhaltend nächtlichen Störfeuers war damit schnell ausgemacht und der Vater auch geständig.

Für ihn könnte diese Aktion nun ein juristisches Nachspiel haben. Denn auch in Frankreich ist die Privatnutzung von Jammern ohne vorheriger Genehmigung gesetzlich untersagt. Bis zu 30.000 Euro und eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten drohen ihm nun.

Auch in Österreich ist der Einsatz von Jammern im Privatbereich verboten. Im staatlichen Bereich gab es zuletzt Störsender-Einsätze in Haftanstalten. Denn immer wieder wird festgestellt, dass Gefangene mit in die Haftanstalten geschmuggelten Mobiltelefonen heimlich "nach draußen" telefonieren.