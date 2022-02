Wiener JP Immobilien schließt Deal mit deutscher Hotelkette in Triest

25hours Hotel Company soll Vier-Sterne-Haus im ehemaligen Palazzo Compartimentale betreiben.

Die deutsche Hotelkette 25hours Hotel Company, die auch in Wien präsent ist, wird das von einem österreichischen Konsortium um den Entwickler JP Immobilien erworbene Palazzo Compartimentale im Herzen von Triest in ein Vier-Sterne-Hotel umwandeln. Das neue Hotel wird 165 Zimmer umfassen. Geplant sind auch ein Restaurant und ein Spa im obersten Stockwerk. Das neue Hotel soll 2024 eingeweiht werden, wie die Triester Tageszeitung "Il Piccolo" berichtete.

Die 25hours Hotel Company, die dem deutschen Unternehmer Christoph Hoffmann gehört, hat bereits Erfahrung in Italien. Teil der Kette ist etwa ein Hotel im Zentrum von Florenz. Das Projekt in Triest ist ein weiterer Schritt in Richtung Wachstum in Italien. Nach der Pandemie wird ein Neustart des Tourismus im gehobenen Segment erhofft.

Der Ende des 19. Jahrhunderts errichtete Palast in Triest stand im Eigentum der italienischen Staatsbahnen und wurde um rund 10 Millionen Euro von JP Immobilien gekauft. Die Gesellschaft unter Kontrolle des Wiener Immobilienunternehmers Daniel Jelitzka und des Wohnbauspezialisten Winneg-Gruppe arbeitet an einem Plan für die Umgestaltung des im Oktober 2020 erworbenen Palasts Palazzo Compartimentale. Geplant sind Investitionen in Höhe von über 40 Millionen Euro.

Das im Jahr 1895 vom Architekten Giacomo Sagors errichtete Gebäude erstreckt sich über fünf Stockwerke plus Dachgeschoß mit einer Bruttofläche von insgesamt 19.000 Quadratmetern. Es liegt nur 300 Meter vom Triester Hauptbahnhof und etwa 30 Minuten vom Flughafen "Ronchi dei Legionari" entfernt. Unter dem Gebäude befinden sich Parkplätze. JP Immobilien hat in Hinblick auf die Realisierung des Projekts die Tochtergesellschaft PVV mit Sitz in Mestre gegründet. Mit dem Bauprojekt wurde der venezianische Architekt Luciano Parenti beauftragt.

