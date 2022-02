Wer ist Q? Forscher haben Geheimnis zu 99 Prozent gelüftet

(c) imago images/ZUMA Wire (John Marshall Mantel via www.imago-images.de)

In QAnon haben viele Verschwörungstheoretiker und wissenschaftsfeindliche Menschen ein neues Zuhause gefunden, die ihren Anfang mit dem User Q auf 4chan genommen hat. Nun wurde er beziehungsweise die beiden enttarnt.

Reptiloide haben die Herrschaft übernommen und regieren im Schatten. Politiker entführen Kinder, um ihr Blut zu trinken. Die Erde ist flach: Diese und andere krude Theorien werden von der QAnon-Bewegung im Netz verbreitet und immer mehr Anhänger teilen deren Ansichten. Doch wer steckt dahinter und ist Q tatsächlich ein hochrangiger Offizier mit der höchsten Sicherheitsfreigabe und Zugang zu den wichtigsten Staatsgeheimnissen der USA? Wissenschaftler haben sich auf die Suche gemacht und wollen es mit Hilfe von Stilometrie, einer aufwändigen linguistischen Computeranalyse, herausgefunden haben.

Was ist QAnon? Am 28. Oktober 2017 meldete sich Q das erste Mal auf 4chan. Die seit 2003 existierende Plattform half der Hacker-Gruppe Anonymus, sich zu formieren. Doch auch mit extremistischer Propaganda, Bombendrohungen und Pornobildern erlangt 4chan größere Bekanntheit. Der Christchurch-Attentäter veröffentlichte dort seine Thesen und auch Q nahm dort seinen Anfang.

2017 behauptete der Nutzer, dass Hillary Clintons Festnahme kurz bevorstehe, die Nationalgarde stehe wegen befürchteter Unruhen bereit. Wie so viele dieser Beiträge bewahrheitete sich die Behauptung und auch andere nicht. Dasran nahm die zunehmend wachsende Anzahl an Anhängern überhaupt keinen Anstoß und es folgten Tausende Botschaften, die ein bizarres Bild einer Parallelwelt zeichneten, in der Barack Obama, Hillary Clinton und George Soros die Vereinigten Staaten in eine Diktatur verwandeln wollen. Der einzige, der dagegen halte: Donald Trump. Die QAnon-Anhänger waren beim Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner vorne mit dabei.

Das führte zur Gegentheorie, dass der Ex-Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, selbst hinter dem Usernamen Q stecken könnte, oder zumindest ein enger Vertrauter. Dabei scheint es viel simpler und banaler zu sein.

Von der Wissenschaft enttarnt

Wie jeder Mensch seine ganz eigene Handschrift hat, gilt das auch für den Sprachgebrauch. Beliebte Floskeln, Sprachwendungen, die jedem ganz individuell zu eigen sind. Genau darauf fußt die Stilometrie.

Zwei unabhängige Teams haben den Sprachduktus in seine Einzelteile zerlegt und analysiert. Mit Hilfe forensischer Linguistik und digitaler Stilometrie suchten sie nach charakteristischen Vokabeln und Wendungen, identifizierten aus drei Buchstaben bestehende Sequenzen und analysierten die statistische Verteilung. Beide Teams hatten zum Teil unterschiedliche Herangehensweisen, ihre Ergebnisse führten sie dann zusammen und kamen zu folgendem Schluss. Zwei Männer sprachen als Q.

Dabei soll es sich um Ronald Watkins, ein Administrator von 4chan, und um den südafrikanischen Journalisten Paul Furber handeln. Er war einer der ersten, der über den unbekannten Q berichtete. Beide streiten ab, hinter den Botschaften zu stecken. Furber meint lediglich, dass Qs Beiträge ihn so stark beeinflusst hätten, dass er dessen Stil zum Teil übernommen habe.

Watkins kandidiert für Republikaner

Für die Forscherteams ist die Enttarnung auf Basis der Untersuchungen gelungen. Claude-Alain Roten und Lionel Pousaz von dem Schweizer Start-up Orphanalytics gehen von einer 93-prozentigen Sicherheit aus. Das französische Team gibt an, die Texte von Watkins und jenen von Q stimmen zu 99 Prozent überein. Bei Furber seien es 98 Prozent. Die „New York Times" hat die Ergebnisse an eine Reihe von weiteren Experten zur Prüfung übergeben. Sie alle kommen zu dem selben Schluss. Die Zuordnung der Texte zu den Personen sei überzeugend.

Damit bestätigen die Analysen, was Watkins in einer Dokumentation selbst schon ausplauderte, nämlich, dass er Q sei. Nur um dann zu sagen, er sei es selbstverständlich nicht. Seit 2020 schweigt Q und Watkins kandidiert für die Republikaner bei den Kongresswahlen im Herbst.