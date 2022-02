Die Ukraine, Schallenberg und sein Vergleich mit 1938

Der Außenminister streift in einem Interview recht stark am Opfermythos an. Müssen wir überlegen, wie passend sein Vergleich ist?

Viele, allzu viele Vergleiche mit dem Nationalsozialismus haben wir schon gehört. Meist nur effekthascherische, selten solche, die wirklich einer Diskussion dienten. Manche waren schmerzhaft, besonders in den vergangenen beiden Jahren; die Pandemie führte zu einer Flut an unpassenden Analogien. Und doch hört man immer wieder hin, wenn Vergleiche mit dem Nationalsozialismus gezogen werden. Besonders, wenn es Politiker sind, die Ähnlichkeiten zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart sehen.



Das wissen diese natürlich. Umso bemerkenswerter, dass am Sonntagabend Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) einen Vergleich anstellte, den er am kommenden Vormittag gleich wieder richtigstellen wollte.



Das Thema bei seinem Interview in der „ZiB 2“ war der Ukraine-Konflikt, und dazu zeigte Schallenberg eine klare Haltung: Wenn Russland glaube, im 21. Jahrhundert mit Raketen und Panzern Grenzen verschieben zu können, werde man nicht tatenlos zusehen. Es werde im Falle weiterer Aggressionen massive Sanktionen geben. Österreich werde sicher nicht ausscheren und gegen diese stimmen, denn es gehe hier „um etwas ganz Prinzipielles“, um eine rote Linie. Wohl um das zu verdeutlichen, sagte Schallenberg: „Wir haben doch 1938 am eigenen Leib erlebt, wie es ist, wenn man allein gelassen wird.“ Da war er also wieder, der Vergleich mit dem Nationalsozialismus. Und er irritierte sicher nicht wenige Zuseher. Wobei die Diskussion, wie passend oder legitim dieser Vergleich ist, durch eine andere Frage in den Hintergrund tritt.



Nämlich: Warum streift Schallenberg mit seiner Bemerkung so stark am Opfermythos an? Ist ihm der lange Weg von dort bis hin zur Verantwortung entgangen? Wie viel Unbedachtsamkeit gesteht man einem Diplomaten zu, der ja gelernt hat, dass man Worte sorgsam wählen muss? Während am Montag schnell Vorwürfe des Geschichtsrevisionismus und der Verharmlosung kamen, ruderte der Minister zurück: „Was ich gemeint habe, ist natürlich überhaupt nicht der Opfermythos Österreichs“, sagte er. Und fügte an: „Wir wissen alle, letzten Endes war es nur Mexiko als einziges Land, das schriftlich im Völkerbund damals gegen den Anschluss Österreichs protestiert hat.“ Nun, vielleicht muss man nicht in die Tiefen der Geschichte eintauchen, um anzumerken, dass das wohl nicht die Diskussion ist, die wir jetzt brauchen. Wie so viele andere derzeit.



Immerhin kann man aber doch festhalten, dass es, um in den Worten des Ministers zu bleiben, auch beim Thema Verantwortung „um etwas ganz Prinzipielles“ geht. Und im Zweifelsfall, wenn man denn vergleichen will, der Nationalsozialismus meist keine gute Wahl ist.