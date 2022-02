EU hilft Ukraine bei Offiziersausbildung

Die Union schließt eine militärische Mission zur Unterstützung der ukrainischen Regierung weiterhin aus. Sie will nur bei der Strategieausbildung helfen und bei Logistik, Militärmedizin und Technik beraten.

Während sich die Situation an der russisch-ukrainischen Grenze am Montag zuspitzte und die beiden abtrünnigen Moskau-treuen „Volksrepubliken“ von Luhansk und Donetsk Russland um diplomatische Anerkennung und die offizielle Entsendung von Truppen ersuchten, bemühten sich die Außenminister der EU-Mitgliedstaaten bei ihrem Ratstreffen in Brüssel darin, aus der geopolitischen Schusslinie zu bleiben. Gegenüber dem angereisten ukrainischen Außenminister, Dmytro Kuleba, betonten sie mehrheitlich, dass es jetzt noch zu früh sei, Wirtschaftssanktionen gegen Russland zu verhängen. Es sei die Zeit diplomatischer Bemühungen, sagte Josep Borrell, der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik. Allerdings wird diese abwartende Haltung nicht von allen geteilt. Der litauische Außenminister, Gabrielius Landsbergis, sagte vor Beginn der Ratstagung, dass die Union nicht erst im Fall einer vollen Invasion russischer Truppen in der Ukraine Sanktionen beschließen solle. Die Ukraine „leidet schon jetzt wirtschaftliche durch den russischen Truppenaufmarsch an ihren Grenzen.“ Das habe einen Preis, und es sollte eine Antwort nach sich ziehen, sagte Landsbergis.

Deutsches Dementi

Wie angespannt die Stimmung im Kreis der EU-Regierungen ist, veranschaulicht jedoch ein Bericht der Tageszeitung „Die Welt“. Ihr zufolge habe die deutsche Regierung verhindert, dass die Außenminister im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Verteidigungspolitik eine militärische Hilfsmission für die Ukraine beschließen. Stattdessen einigten sich die Minister am Montag bloß darauf, im Rahmen der 2021 gegründeten Europäischen Friedensfazilität zivile und militärische Experten nach Kiew zu entsenden, um den ukrainischen Generalstab „auf strategischer Ebene“ zu beraten, teilte ein Sprecher von Borrell auf Anfrage der „Presse“ mit.