Das Mädchen, die Frau, der Vamp: drei Artikel, ein Geschlecht

Anlässlich des Internationalen Tags der Muttersprachen am 21. Februar kritische Anmerkungen zu den Dekreten der sprachpolizeilichen Eliteeinheiten.

Würde ich gern einen gendergerecht verfassten, mit Gaps und Sternchen korrekt garnierten Roman lesen? Um es mit Herman Melvilles „Bartleby“ zu sagen: Ich möchte lieber nicht. Ich möchte eigentlich auch nicht mit dem glottalen Plosiv vulgo Tarek-Leitner-Doktrin in diversen ORF-Nachrichtensendungen beglückt werden, der den einen halbwegs elegant und flüssig, vielen aber ziemlich unbeholfen über die Lippen stolpert. Ein junges Stimmchen im Landesstudio Wien etwa hält zwischen „Bürger“ und „-innen“ derart lang die Luft an, dass komplexere Sinnzusammenhänge verlässlich in diesen Schweigeminuten verloren gehen, während ich vergeblich auf ein „Außen“ hoffe. Vielleicht könnte die Bildungs- und Umerziehungsanstalt am Küniglberg sich und seinem Publikum einen Grammatikschnellkurs in Sachen Genus und Sexus, also bezüglich des Unterschieds zwischen grammatikalischem und biologischem Geschlecht, gönnen. Das Mädchen (n), die Frau (f), der Vamp (m): drei grammatikalische Artikel für ein biologisches Geschlecht – hui, dass es das gibt! Freilich wird die Sprache aus ehrenwerten Absichten – nämlich zur Sichtbar(er)machung von Frauen und LGBTQIA+-Menschen – derart sexualisiert. Zielführender wäre allerdings, Klartext zu reden über Frauenrechte, weibliche (Alters-)Armut, strukturelle Benachteiligung von und Gewalt gegen (Cis- und Trans-) Frauen.

Sprachen wie Finnisch, Ungarisch, Türkisch, Farsi, Japanisch und Indonesisch kennen kein grammatisches Geschlecht. Die Vorbildfunktion der Türkei oder des Iran in Sachen Emanzipation ist dennoch enden wollend. Demgegenüber ist im Deutschen sowie in etlichen anderen Sprachen, etwa Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Polnisch, Tschechisch oder Griechisch, kein verallgemeinerbarer Zusammenhang zwischen der Semantik, also der Bedeutung eines Wortes, und dessen Genus erkennbar. Vielleicht sollten wir uns bei der Weiterentwicklung verbaler Feel Goodies an der australischen Sprache Ngan'gityemerri orientieren, die angeblich 15 grammatische Geschlechter hat, darunter für männliche Menschen, weibliche Menschen, für Gemüse, Getränke, Hunde, Nichthunde (Tiere) und gleich zwei verschiedene Geschlechter für Speere.