Gutschein auch für den Klimabonus?

Jeder Österreicher erhält bis zu 200 Euro als Ausgleich für die CO2-Steuer. Wie das Geld an Menschen ausbezahlt wird, die kein Konto haben, wird gerade diskutiert.

Wien. Es ist gar nicht so einfach, wenn der Staat Geld verteilen will. Das hat man bei der Impflotterie gesehen, die wieder abgesagt wurde, weil sich kein Organisationspartner fand. Das sieht man aktuell beim Energiekostenausgleich in Höhe von 150 Euro, der nun in Form eines Gutscheins an alle Haushalte gehen soll – den aber nur jene einlösen sollen, denen er auch wirklich zusteht (Voraussetzung ist ein Einkommen unter der ASVG-Höchstbeitragsgrundlage von knapp 5700 Euro brutto pro Monat, für einen Zweipersonenhaushalt liegt die Grenze also bei etwa 11.400 Euro brutto).

Wie wird es da erst werden, wenn ab Juli der Klimabonus verteilt wird, der jedem Österreicher – vom Baby bis zur Oma – als Ausgleich für die CO2-Steuer zusteht, dessen Höhe sich nach dem Wohnort und dem Alter richtet? In Summe geht es um Auszahlungen von 1,25 Milliarden Euro allein im heurigen Jahr.