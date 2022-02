Kolumne gelöscht: Harald Martenstein verlässt den „Tagesspiegel“

Weil der „Tagesspiegel“ seinen Text „Nazi-Vergleiche“ über Corona-Proteste online löschte, stellt Harald Martenstein seine Kolumne ein.

„Dies ist meine letzte Kolumne für diese Zeitung, mit der ich fast genau mein halbes Leben verbracht habe“, verabschiedet sich Harald Martenstein in der Sonntagsausgabe des „Tagesspiegel“. Es ist kein versöhnlicher Abgang für den 68-Jährigen, der auch für das „Zeit“-Magazin schreibt. Anlass ist seine Kolumne „Nazi-Vergleiche“ über Corona-Proteste, die bereits am 6. Februar im „Tagesspiegel“ erschienen ist. Martenstein bezeichnete darin das Tragen von „Ungeimpft“-Armbinden in Form von „Judensternen“ auf Corona-Demos als „eine Anmaßung, auch eine Verharmlosung, er ist für die Überlebenden schwer auszuhalten. Aber eines ist er sicher nicht: antisemitisch. Die Träger identifizieren sich ja mit den verfolgten Juden.“ Was folgte, war scharfe Kritik - sowohl aus der Redaktion des „Tagesspiegel“ als auch aus der Leserschaft.

Die Chefredaktion distanzierte sich daraufhin von Martensteins Text – und löschte den Artikel von der Website. Es gehe darum, keinen Raum für Missverständnisse oder Provokationen zu lassen, heißt es. Und weiter: „Wir verteidigen die Meinungsfreiheit, sind uns aber deren Grenzen bewusst. Dabei gilt: Nicht alles, was rechtlich betrachtet gesagt werden darf, ist dem Ton des Tagesspiegels angemessen. Scharf dürfen Glossen, Kolumnen und Kommentare sein; persönlich verletzen sollten sie nicht.“

Martenstein: „Ich habe meine Meinung nicht geändert"

Martenstein schreibt, er sei „nicht in diese Entscheidung eingebunden“ gewesen, den Text offline zu stellen. „So etwas bedeutet in der Regel, dass man sich trennt, den Entschluss dazu habe ich gefällt.“ In seiner Abschiedskolumne geht er noch einmal auf das Thema ein: Leute, die sich mit „Judensternen“ als Opfern stilisieren, seien dumm und geschichtsvergessen. Aber die, die auf den Demos zur Vernichtung Israels aufrufen, seien gefährlicher: „Ich habe meine Meinung nicht geändert. Vielleicht irre ich. Wo man glaubt, nur man selbst sei im Besitz der Wahrheit, bin ich fehl am Platz.“