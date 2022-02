Geschichten aus Italien

Buchhändlerin Silvia Chiarini ist Gastgeberin beliebter italienischer Lesezirkel. Nun bringt sie das erste italienische Literaturfestival nach Wien.

Inmitten der Wiener Porzellangasse findet sich ein Stück Italien, das viele Wiener vielleicht so gar nicht kennen. Ein Italien der vielen Gesichter und Geschichten, wie sie nur die landeseigenen Schriftsteller erzählen können. „Botschafterin“ dieser Welt ist Buchhändlerin Silvia Chiarini.

Die 49-Jährige kümmert sich nicht nur um das italienische Sortiment in der mehrsprachigen Buchhandlung von Petra und Oliver Hartlieb in Wien Alsergrund, sondern ist dort auch Gastgeberin beliebter italienischer Lesezirkel. Nun organisiert sie das erste italienische Literaturfestival in Wien.



Aufgewachsen in der norditalienischen Lombardei, war Chiarini „immer schon eine Leserin“. Nach Wien kam sie 1998, damals nicht wegen der Literatur: Wie viele junge Italiener wollte sie ins Ausland. Eine Zeit lang kellnerte sie beim Eisgeschäft Bortolotti, lernte Deutsch. Dann zog es sie weiter, nach Südamerika. Aber sie kam zurück, schlug in Wien Wurzeln, beschloss, ihr Hobby zum Beruf zu machen: Sie ließ sich zur Buchhändlerin ausbilden. „Ich wusste damals gar nicht, wie man ,Schuld und Sühne' auf Deutsch sagt“, schmunzelt sie heute.