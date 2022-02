Chinas gescheitertes Spiel mit den Medien

Chinesische Beamte an einem Check-In-Schalter für Journalisten am Flughafen Peking. An den Bedingungen der Berichterstattung während Olympia gibt es scharfe Kritik.

Peking gibt sich nach außen sehr selbstbewusst. Bei den Winterspielen gingen Beamte teils aggressiv gegen ausländische Journalisten vor. Doch die Propaganda-Strategie geht nach hinten los.

Zu Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking schwärmte die internationale Presse in die belebten Fußgängerzonen der chinesischen Hauptstadt aus, um die offensichtliche Gretchenfrage zu stellen: was die Leute von der Sportveranstaltung und dem ganzen Olympiatrubel halten. Für die chinesische Regierung wäre dies eine willkommene „soft news“-Story gewesen; endlich einmal ein „menschelndes“ Thema abseits der politisch polarisierten Nachrichtenlage. Doch viele Fernsehberichte endeten letztlich mit den üblichen Bildern erboster Sicherheitsbeamter, die mit vollem Körpereinsatz die Journalisten des Platzes verwiesen und mit ihren Händen die Kameraobjektive bedeckten.

Kontraproduktiv

Wie kontraproduktiv die Kontrolle der Berichterstattung ist, geht aus einer am Montag publizierten Stellungnahme des Korrespondentenclubs in China (FCCC) hervor. „Der FCCC ist bestürzt, dass die Bedingungen für unabhängige Berichterstattung in China während der Winterspiele weiter hinter internationalen Standards zurückblieben“, heißt es darin.