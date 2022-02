Eine Mauer gegen Haiti

Mit einem Grenzwall will das karibische Touristenland illegale Migration aus dem armen Nachbarstaat stoppen.

Auf der karibischen Insel Hispaniola wird bald eine 20 Meter dicke Betonwand die zwei ungleichen Nachbarn noch stärker als bisher trennen. 164 Kilometer lang soll der Grenzwall werden, der das beliebte Touristenland „Dom Rep“ vor dem bitterarmen Haiti „schützen“ soll.



Für den Baustart wählte die dominikanische Regierung ein symbolisches Datum: Man begann just eine Woche vor dem Jubiläum der Unabhängigkeit von Haiti am 27. Februar 1844. Luis Abinader, Präsident der Dominikanischen Republik, betonte beim Spatenstich in der Grenzstadt Dajabón am Sonntag feierlich: „Der Nutzen für beide Nationen wird von großer Bedeutung sein.“ Denn das Bollwerk werde „den Schmuggel von Handelswaren und Waffen eindämmen und zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität in beiden Ländern beitragen“.