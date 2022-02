Das Ende der Sicherheitsphase an Schulen naht

Bis Ende des Monats gelten in den Schulen noch strenge Corona-Vorkehrungen. Doch wie wird es danach mit den Tests weitergehen? Und werden die Quarantäneregeln gelockert?

Das Leben der Erwachsenen soll sich wieder in Richtung Normalität bewegen. Ab 5. März fallen die Zugangsregeln und großteils auch die Masken, die Sperrstunde wird aufgehoben. Das hat die Regierung den Erwachsenen in der Vorwoche in Aussicht gestellt. Doch wie wird das Leben der Kinder weitergehen?

Eigentlich hätte das Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Sonntag in der ORF-Pressestunde verkünden sollen. Doch der sitzt nun selbst mit einem positiven Coronatest in Quarantäne und hat den öffentlichen Auftritt abgesagt. In Videokonferenzen wurde am Montag dennoch eifrig verhandelt. Schon am Dienstag könnten erste Details verkündet werden.