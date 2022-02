Putin erhöht im Machtpoker den Druck auf Kiew

Ein Treffen des Kreml-Chefs mit dem US-Präsidenten könnte eine Atempause bringen. Doch Putin drohte zugleich mit einer Anerkennung der ostukrainischen Separatistengebiete.

Ein Funken Hoffnung inmitten der Warnungen vor einem Krieg in Europa – das sind die jüngsten diplomatischen Anstrengungen in der Krise mit Moskau. US-Präsident Joe Biden könnte den russischen Präsidenten, Wladimir Putin, treffen, um mit ihm direkt über einen Ausweg aus der gefährlichen Situation zu verhandeln. Paris hat bekannt gegeben, dass sich beide Staatsoberhäupter grundsätzlich darauf verständigt hätten. Washington hat signalisiert, das Treffen Bidens mit Putin werde nur dann zustande kommen, wenn russische Truppen nicht in die Ukraine vorrückten. Die Aussicht auf direkte Gespräche mit dem US-Präsidenten könnte Putin zunächst davon abhalten, den Angriffsbefehl zu erteilen, lautet das Kalkül. Das würde dem Westen und der Ukraine eine Atempause verschaffen.

Doch die erste Reaktion aus dem Kreml war zurückhaltend: Es sei noch zu früh, um über konkrete Pläne für die Ausrichtung eines Gipfels zwischen den Präsidenten Russlands und der USA zu reden, sagte am Montag Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow. Zugleich spitzte sich im russisch-ukrainischen Grenzgebiet die Lage weiter zu. Und Putin erhöhte auch den politischen Druck massiv und drohte mit einer Anerkennung der ostukrainischen Separatistengebiete.

Putins politischer Druck

Am Montag baten die prorussischen Anführer der beiden „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk in der Ostukraine den Kreml-Chef, ihre Territorien als unabhängige Provinzen anzuerkennen. Zunächst versprach Putin, einen solchen Schritt zu „erwägen“. Dann erhöhte er das Tempo: Er könnte schon in den nächsten Stunden darüber entscheiden, gab der Kreml-Chef am Montagnachmittag bekannt. Er werde sich noch am Montag in einer Rede an die Nation wenden.

Eine scharfe Warnung vor einer Anerkennung der abtrünnigen Gebiete kam am Montagabend von Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz. Ein solcher Schritt stünde "im krassen Widerspruch" zu den Minsker Abkommen zur friedlichen Beilegung des Konflikts in der Ostukraine und wäre ein "einseitiger Bruch" dieser Vereinbarungen seitens Russlands, sagte Scholz nach Angaben seines Sprechers in einem Telefonat mit Putin.