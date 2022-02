Russlands Präsident hat seine Drohung wahr gemacht und am Montagabend die abtrünnigen Regionen Donezk und Luhansk anerkannt, er stellt außerdem die Staatlichkeit der Ukraine als Ganzes in Frage. Die EU kündigt Sanktionen an.

Am Montagabend nahm die Ukraine-Krise dann eine neue Wendung: Der Kreml gab bekannt, dass Putin die Unabhängigkeit der pro-russischen Separatistengebiete in der Ostukraine anerkennen werde. Dieser unterzeichnete noch am selben Abend ein entsprechendes Dekret, wie im russischen Staatsfernsehen gezeigt wurde. Zudem unterzeichnete er ein Freundschaftsabkommen mit den Separatisten in der Ostukraine, das eine Stationierung russischer Soldaten dort möglich macht.

Die zuletzt aufgekommene Hoffnung, US-Präsident Joe Biden könnte den russischen Präsidenten, Wladimir Putin, treffen, um mit ihm direkt über einen Ausweg aus der gefährlichen Situation zu verhandeln, scheint somit obsolet zu sein.

Staatlichkeit der Ukraine in Frage gestellt

In einer TV-Ansprache stellte der Kremlchef außerdem die Staatlichkeit der Ukraine als Ganzes infrage und bezeichnete die Ukraine als einen durch Russland unter dem kommunistischen Revolutionsführer Lenin geschaffenen Staat. Die Denkmäler Lenins seien dort zerstört worden als Zeichen der "Dekommunisierung", so Putin mit Blick auf die Abschaffung der Überreste des Kommunismus. Zudem bezichtigte Putin Kiew, Atomwaffen bauen zu wollen, das Know-How dazu hätte die Ukraine noch aus der Sowjetzeit. Dies komme Vorbereitungen für einen Angriff auf Russland gleich, meinte Putin. Wenn die Ukraine in den Besitz von Massenvernichtungswaffen komme, werde sich die globale Lage drastisch ändern. Dies könne nicht ignoriert werden.

Der Chef der russischen Auslandsspionage, Sergej Naryschkin, sprach sich bei der Sitzung im Sicherheitsrat versehentlich sogar schon für eine Einverleibung der von der Ukraine abtrünnigen „Volksrepubliken Luhansk und Donezk“ aus. Putin korrigierte ihn danach.

Europa hatte Russland zuvor vor diesem Schritt gewarnt. Washington hatte signalisiert, das in Paris angesetzte Treffen Bidens mit Putin werde nur dann zustande kommen, wenn russische Truppen nicht in die Ukraine vorrückten. Die Aussicht auf direkte Gespräche mit dem US-Präsidenten könnte Putin zunächst davon abhalten, den Angriffsbefehl zu erteilen, lautete das Kalkül. Nun sind die Vorzeichen völlig andere.

Mit einer formellen Anerkennung ihrer Unabhängigkeit spaltet Moskau die beiden „Volksrepubliken“ endgültig von der Ukraine ab. Das Minsker Abkommen, das zu einer Aussöhnung zwischen der Regierung in Kiew und den Separatisten führen sollte, scheint nun Makulatur zu sein. Und Russland könnte rasch Truppen in das Gebiet schicken, um es vor Reaktionen der ukrainischen Armee zu beschützen.

Auch die Ukraine hatte Russland vor einem solchen Schritt gewarnt. Sie sieht - wie auch der Westen - Luhansk und Donezk weiter als Teile ihres Staatsgebiets. „Im Falle der Anerkennung tritt Russland de facto und de jure aus den Minsker Vereinbarungen mit allen Begleiterscheinungen aus“, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba direkt nach der Parlamentsentscheidung.

EU und USA antworten mit Sanktionen

Eine scharfe Warnung vor einer Anerkennung der Gebiete war nur kurz zuvor von Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz gekommen. Ein solcher Schritt stünde "im krassen Widerspruch" zu den Minsker Abkommen zur friedlichen Beilegung des Konflikts in der Ostukraine und wäre ein "einseitiger Bruch" dieser Vereinbarungen seitens Russlands. Am späteren Abend kündigte die EU weitere Sanktionen an. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen twitterte, die Anerkennung der beiden Separatistengebiete in der Ukraine sei ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht, die territoriale Integrität der Ukraine und die Vereinbarungen von Minsk.

Die Strafmaßnahmen sollen diejenigen treffen, die an der Handlung beteiligt seien, erklärte sie am späten Montagabend gemeinsam mit Ratspräsident Charles Michel.

Die USA gaben bekannt, Sanktionen gegen die Separatistengebiete in der Ostukraine zu verhängen. Sie richten ihren Fokus auf die "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk. US-Präsident Joe Biden werde eine entsprechende Anordnung für Sanktionen erlassen, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, mit. Die Maßnahmen träfen unter anderem Investitionen oder Handel von US-Personen mit Blick auf die beiden Gebiete.

Militärische Spannungen

Im russisch-ukrainischen Grenzgebiet spitzte sich die Lage zuletzt weiter zu. Schon seit Tagen werden Gefechte zwischen prorussischen Milizen in der Ostukraine und dem ukrainischen Militär gemeldet. Die Zahl der Verletzungen der Waffenruhe sei massiv angestiegen, melden Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Nun haben die Spannungen aber eine neue, gefährliche Dynamik erhalten. Denn Moskau behauptete am Montag, ukrainische Kräfte seien auch auf russischem Territorium aktiv geworden. Eine Granate, die von ukrainischem Gebiet abgeschossen worden sei, habe in der Region Rostow eine Grenzeinrichtung zerstört, berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf den russischen Inlandsgeheimdienst FSB. Personen seien dabei aber nicht zu Schaden gekommen.

Etwas später meldeten russische Nachrichtenagenturen, Russlands Armee habe fünf „Saboteure“ getötet, die aus der Ukraine auf russisches Gebiet eingedrungen seien. Bei der Aktion Montagfrüh hätten zudem ukrainische Militärfahrzeuge versucht, die Grenze zu überqueren. Der ukrainische Militärsprecher, Pawlo Kowaltschuk, wies diese russischen Angaben als „Fake News“ zurück.

Das österreichische Außenministerium verhängte am Wochenende eine Reisewarnung für die Ukraine. Aktuell befinden sich rund 150 registrierte Österreicher und Österreicherinnen in der Ukraine.

Die USA und vor allem Großbritannien werfen Russland schon seit einigen Wochen vor, einen Vorwand für einen Angriff auf die Ukraine zu suchen. Dabei würde Moskau auch auf Desinformation zurückgreifen und auf sogenannte False-Flag-Operationen. Das sind Aktionen, bei denen Geheimdienste oder Spezialkräfte etwa Überfälle durchführen, die dann der Gegenseite in die Schuhe geschoben werden. US-Medien berichteten unter Berufung auf Regierungsquellen in Washington, Russlands Streitkräfte würden mit ihren Vorbereitungen für eine Attacke auf die Ukraine fortfahren und weitere Einheiten in Angriffspositionen an der Grenze verlegen. Zugleich warf Russlands Verteidigungsminister, Sergej Schoigu, der Ukraine am Montag vor, Truppen zusammenzuziehen – und zwar für einen Angriff auf die prorussischen Separatistengebiete.

Besorgte Wortmeldungen

Ein Sprecher von UNO-Generalsekretär António Guterres teilte am Montagabend mit, dieser sei besorgt über die zunehmenden Berichte über Verstöße gegen den Waffenstillstand im Osten der Ukraine geäußert. Der britische Premierminister Boris Johnson hat die angekündigte Anerkennung am Montagabend in London scharf verurteilt: „Das ist ein offener Bruch internationalen Rechts, eine schamlose Verletzung der Souveränität und Integrität der Ukraine“.

